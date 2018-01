Ponte di Piave: Imu e Tasi invariate da tre anni, introdotta invece ora l'esenzione Irpef

PONTE DI PIAVE L’Amministrazione comunale di Ponte di Piave, nel corso dell’ultimo consiglio comunale del 19 dicembre 2017, ha approvato l’esenzione Irpef, applicando una soglia intesa come limite di reddito al di sotto del quale l'addizionale comunale non è dovuta. “Abbiamo introdotto a decorrere dall’1/1/2018 una soglia di esenzione per i redditi fino a 12.000,00 - dichiara il Sindaco Paola Roma – come espresso e condiviso nell’incontro avuto il 21 ottobre 2017 con le confederazioni sindacali e espresso nel verbale d’intesa siglato congiuntamente, segno di vicinanza ai cittadini meno abbienti”.

“Tale esenzione prevista nel bilancio 2018 – dichiara l’assessore al bilancio Silvana Boer - è un obiettivo che ci eravamo prefissati fin dall’inizio di raggiungere d’intesa con i sindacati e avvenuto con predisposizione di apposito regolamento comunale. Sono rimaste altresì invariate le altre tassazioni (Imu e Tasi, n.d.r.) come negli ultimi tre anni”.

Ecco gli scaglioni e le relative aliquote :

Per informazioni, rimane a disposizione l’ufficio tributi: 0422/858903 ragioneriatributi@pontedipiave.com