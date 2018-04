Online il nuovo e-shop di United Colors of Benetton

PONZANO VENETO Benetton Group spinge sull’e-commerce e lancia il nuovo sito per lo shopping online. L'e-shop www.benetton.com si presenta completamente rinnovato per offrire ai clienti una shopping experience sempre più coinvolgente. Il nuovo sito, tradotto in 7 lingue e raggiungibile da 24 paesi, punta a incrementare le vendite sul canale digitale, con un focus particolare sugli Stati Uniti, dove il Gruppo rilancia il progetto e-commerce con l'obiettivo di consolidare la propria leadership e accrescere le quote di mercato.

L'e-shop è stato rinnovato nella grafica e migliorato nelle sue funzionalità, rendendo l'esperienza di navigazione più gradevole e fruibile anche dai dispositivi mobili che oggi rappresentano lo strumento preferito di navigazione da oltre il 50% degli utenti Internet. Un'approfondita analisi sui comportamenti di acquisto e l'ascolto dei bisogni dei consumatori hanno portato alla realizzazione di un sito che si caratterizza per un un'architettura semplice e user-friendly, e un design pulito ed essenziale. Grazie ad un menù completamente riorganizzato e ad un rinnovato motore di ricerca interno, il cliente può trovare in pochi click un'ampia selezione di proposte che rispondono alle sue esigenze.

In linea con l'evoluzione dei modelli di acquisito, il nuovo e-shop e il potenziamento dell'e-commerce sono parte integrante della strategia di Benetton Group di puntare sempre più sull'omnicanalità per migliorare l'integrazione tra punti vendita fisici e mondo online, accompagnando il cliente ovunque nel viaggio di acquisto attraverso i canali fisico e digitale. In questa direzione, con il nuovo e-shop l'azienda assume la gestione diretta del canale online, attivando nel contempo fattori abilitanti chiave quali la logistica dedicata e il nuovo customer care unico per i negozi fisici e online.

Una decisa accelerazione verso le vendite digitali che interessa anche il marchio Sisley. Da fine aprile l'e-shop dedicato al brand dalla forte personalità e dallo stile non convenzionale si ripresenterà agli utenti con una veste rinnovata. Con un design moderno e percorsi di navigazione veloci e intuitivi il cliente potrà scoprire le collezioni Sisley, vivendo una shopping experience che punta all'emozione e racconta, sezione per sezione, tutto l'universo del brand. Disponibile in 4 lingue sarà raggiungibile dai mercati Italia, Francia, Germania, UK e USA per poi estendere le geografie con un piano di rilascio progressivo.