Ponzano Veneto: il Comune premia le cinque migliori eccellenze produttive territoriali

Il Comune di Ponzano Veneto e la Consulta Comunale delle Attività Produttive hanno premiato sabato a Paderno cinque eccellenze ponzanesi che attraverso il loro lavoro, la loro vita, la loro serietà e probità, hanno contribuito allo sviluppo del territorio. La cerimonia si è svolta domenica mattina davanti a numerosi cittadini, sotto la tensostruttura allestita dalla Pro Loco per la manifestazione "Autunno in Tavola". “Con questa premiazione – dichiara Mario Sanson, assessore alle attività produttive del Comune di Ponzano Veneto - l'Amministrazione ha voluto ringraziare in maniera tangibile delle persone che con le loro azioni hanno fatto crescere la nostra comunità, dando nel contempo visibilità al Comune di Ponzano Veneto". Andrea Favero, Presidente della Consulta Comunale delle Attività Produttive, ha aggiunto: “È stato un onore per me e per la Consulta che rappresento consegnare questi riconoscimenti a chi ha dato così tanto per il territorio. È il modo che abbiamo scelto per conferire valore alle persone che nel lungo percorso lavorativo si sono distinte per professionalità e dedizione".

Questi i cinque insigniti, con la motivazione del riconoscimento:

- Franco MARTINI (76 anni), Parrucchiere, per la grande professionalità e per l'importante contributo dato nell'insegnamento delle tecniche di acconciatura;

- Graziello PAVANELLO (72), Pavanello Cicli-Moto, per gli oltre cinquant'anni di attività svolta con grande dedizione, serietà e competenza;

- Giuseppina (Pina) QUER (79), Trattoria da Sergio, per la lunga esperienza e qualificata professionalità nell'arte della cucina;

- Angelo SARAN (79), Saran Angelo & C., per la lunga e qualificata attività e per il contributo dato alla comunità e allo sviluppo economico del territorio;

- Franco SCANDIUZZI (76), Scandiuzzi Windows System, per la lunga esperienza e qualificata professionalità nella progettazione e costruzione di infissi e serramenti.