Pozza: l’omaggio a Gilberto Benetton dell’ente pubblico (governativo) delle imprese

Treviso, un brand famoso in tutto il mondo, una reputazione che ci ha resi consapevoli delle nostre capacità, della bellezza del fare impresa e cultura confrontandoci con la finanza nel mondo, con i team sportivi più prestigiosi, frutto di quell'amore per lo sport che ha visto proiettarci campioni affermati. Gilberto Benetton con i fratelli è stato uno degli artefici dello sviluppo del Veneto degli anni ‘70 con tanti laboratori, creando quella filiera che ci distingue a tutt'oggi. Attorno ai laboratori si è creata una rete di capacità di assistenza tecnica, manutenzione, fornitura, lavorazione a filiera, comunicazione, nuove professionalità, trasporti e logistica. Una filiera diffusa che caratterizza il modello veneto e che è stato capace di reinventarsi forte di quelle competenze e già, con quella visione globale che ha permesso a molti di porsi sui mercati internazionali e di superare la crisi. Esprimo questo mio pensiero da Presidente della Camera di Commercio di Treviso – Belluno, Unioncamere Veneto e Vicepresidente di Unioncamere Nazionale. Nessuna criticità per gli investimenti che hanno visto riqualificare gli spazi strategici di Venezia vedi il Tronchetto, le vecchie poste con il Fondaco , l’hotel Monaco, e Treviso con la fondazione Benetton, il vecchio tribunale, la chiesa di San Teonisto. Non voglio entrare nel merito di chi c’era o non c’era della politica, venerdì ai funerali, ma una cosa è certa che la mia voluta discrezione nella partecipazione ha assicurato altresì la rappresentanza governativa dell’economia veneta provinciale, regionale e nazionale.