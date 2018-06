Il Presidente della Camera di Commercio incontra per la prima volta il sindaco Conte

TREVISO E’ stato un saluto franco e diretto alla Giunta camerale quello del neo eletto sindaco Mario Conte invitato dal Presidente Pozza, in occasione della giunta camerale, il massimo ordinamento di direzione della Camera di Commercio. L’incontro è iniziato con la presentazione da parte del Presidente Pozza di tutti i componenti della Giunta camerale. Un saluto da Belluno anche dalla Vicepresidente Paola Ricci in conference call. Il Presidente Pozza ha donato al sindaco Conte la chiavetta digitale per sottolineare l'incarico avuto dal Governo alla digitalizzazione delle PA e delle imprese nell'ambito di “Impresa 4.0”.

Il Presidente Pozza ha poi presentato la nuova “App del Sindaco” di Infocamere a disposizione, a breve, per agevolare l’attività amministrativa avendo sotto mano tutti i dati del proprio comune. Il sindaco ha accolto con interesse le novità e l’orientamento digitale della Camera di Commercio, ha ringraziato e si è detto onorato di essere stato invitato dalla Giunta camerale per il valore che esprime, rappresentando tutte le categorie economiche. "Come amministrazione - ha detto Conte - abbiamo ben chiaro dove vogliamo arrivare, ma con la ferma consapevolezza, che non si arriva da nessuna parte se non si lavora in rete con il territorio. E’ già in programma, in accordo con il Presidente Pozza - informa Conte - un tavolo di concertazione con tutte le associazioni di categoria, con la volontà di esporre gli obiettivi dell’amministrazione per la città e così vedremo - puntualizza - come risolverli insieme, mettendo in primis i nostri cittadini e le aziende che voi rappresentate".

"L’obiettivo comune - ha sottolineato il sindaco - è la qualità di ogni programma che andremo a realizzare e sono certo che raggiungeremo risultati straordinari. Confermo – ha concluso - di volermi mantenere sempre in contatto, evitando polemiche sui giornali, ma preferendo una telefonata che può risolvere tutto più velocemente". "Ringrazio il sindaco per la sua disponibilità e attenzione – ha concluso il Presidente Pozza - credo che questo incontro, in questa sede istituzionals, sia un chiaro messaggio di collaborazione alle rappresentanze trevigiane e bellunesi. Nei prossimi giorni – ha confermato il Presidente – ci incontreremo per pianificare, per le progettualità in atto e per condividere con il sindaco e con la sua squadra, cosa la Camera di Commercio può dare all'Amministrazione nelle sue nuove competenze, soprattutto nell'ambito del turismo e della promozione del territorio".

"Condivido la necessità di elevare la qualità di ogni evento che verrà realizzato - conclude Pozza - perché Treviso e i suoi cittadini se lo meritano. Mi auguro che la pianificazione di piazza Borsa sia condivisa, senza creare sovrapposizioni, ma puntando al coordinamento e ad eventi di rilievo attrattivi per il turismo e di intrattenimento effettivo, per i cittadini".