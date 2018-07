Unioncamere Veneto incontra il sottosegretario Bitonci

TREVISO Il Presidente di Unioncamere del Veneto Mario Pozza, il Segretario generale di Unioncamere nazionale Giuseppe Tripoli, di Unioncamere del Veneto Roberto Crosta e di Treviso-Belluno Romano Tiozzo hanno incontrato il sottosegretario di Stato Massimo Bitonci in visita a Piazza Sallustio, per l'assemblea che ha appena eletto Carlo Sangalli, Presidente della Camera di commercio di Milano, Monza e Lodi e della Confcommercio nazionale, Presidente nazionale del sistema camerale.

Il Presidente Pozza nel ricordare i ruolo delle Camere di Commercio a fianco delle imprese e delle associazioni di categoria ha fatto tre specifiche richieste:

1. Assicurare le risorse alle Camere di Commercio del diritto annuale che sono state tagliate del 50% dalla Riforma. Senza risorse le Camere di Commercio non possono svolgere un ruolo efficace di sostegno alle imprese.

2. Finalizzare i 40 milioni di euro (5 milioni di euro dal Veneto) che le Camere annualmente versano al bilancio dello Stato, per ripianare il debito pubblico alle imprese, con misure di sostegno al credito ed all'innovazione 4.0.

3. Completare la riforma Camerale e rilanciare il ruolo della Camera di Commercio nella semplificazione dei rapporti con la Pubblica Amministrazione.

Il Sottosegretario Massimo Bitonci ha confermato l'attenzione alle Camere di Commercio per il loro rapporto di vicinanza alle imprese. Ha anticipato la volontà del Governo di modificare la tassazione per le imprese per renderle maggiormente competitive.

Il Presidente Pozza ed il Sottosegretario hanno concordato anche un incontro con le Giunte delle Camere di Commercio del Veneto per rendere operative le richieste. Su questi temi – afferma il Presidente di Unioncamere del veneto Mario Pozza - so che anche il neo presidente di Unioncamere nazionale Carlo Sangalli, al quale faccio i migliori auguri di buon lavoro, concorda pienamente.