Premio Nazionale Avedisco 2017: sono trevigiani i migliori Incaricati alla Vendita Diretta

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di TrevisoToday

Milano, 30 Maggio 2017 - Durante la 23° edizione del Premio Nazionale AVEDISCO, che ha avuto luogo nella splendida cornice dell'Auditorium del Sole24Ore a Milano, brillanti professionisti trevigiani sono stati Premiati come Migliori Incaricati alle Vendite Dirette: - Luca Lunardelli dell'Azienda Neolife Srl - Francesco Taschin e Manuel Sepulcri di House to House Srl - Michele Bandiera e Stefano Martignago di Wool Service Srl - Giorgio Stella di Evergreen Life Products Srl Giorgio Mastrota ha premiato gli Incaricati di Roma per la loro dedizione alle aziende e per aver lavorato con passione e competenza, costruendo così un'attività solida e ricca di successi professionali.

Giorgio Stella si è contraddistinto perché ha saputo sviluppare efficacemente il suo lavoro rendendolo un vero e proprio business di successo per Evergreen Life Products S.r.l., azienda di distribuzione e vendita di integratori alimentari e cosmetici a base di infuso di foglie d’olivo. Giorgio Mastrota ha premiato l’Incaricato per la dedizione totale all’azienda, per aver lavorato con passione e competenza fin dagli esordi, e per l’impegno costante grazie al quale ha raggiunto importanti successi lavorativi. Le ottime capacità professionali e di leadership gli hanno consentito di diventare formatore ufficiale dell’Academy di Evergreen Life Products S.r.l.

Francesco Taschin ha dimostrato un’ottima concretezza lavorativa che lo ha portato ad essere un leader riconosciuto e stimato per House to House Srl. L’azienda è specializzata nel trattamento del bucato ed è prima al mondo nella distribuzione di asciuga-stiratrici insieme a numerosi prodotti di consumo giornaliero. Consolidata realtà nazionale, House to House Srl, sta progettando l’apertura del mercato estero. Giorgio Mastrota ha premiato l’intraprendente Incaricato per estro e fantasia, qualità che gli permettono di trovare il metodo più adatto per facilitare il lavoro del suo gruppo, portandolo ai risultati desiderati.

Luca Lunardelli si è contraddistinto per aver incarnato con entusiasmo e impegno i valori reali del network aziendale di NeoLife International Srl, azienda presente in Italia da 44 anni, che distribuisce cinque categorie di prodotti per la salute, il benessere e una migliore qualità della vita. Giorgio Mastrota ha premiato l’intraprendente Incaricato per la determinazione e la serietà che gli hanno permesso di raggiungere gli obiettivi lavorativi mantenendo un eccellente rapporto con i suoi clienti e i suoi collaboratori.

Manuel Sepulcri si è distinto per la grande determinazione nel raggiungere i risultati e il forte credo nei valori aziendali di House to House Srl. L’azienda è specializzata nel trattamento del bucato ed è prima al mondo nella distribuzione di asciuga-stiratrici insieme a numerosi prodotti di consumo giornaliero. Consolidata realtà nazionale, House to House Srl, sta progettando l’apertura del mercato estero. Giorgio Mastrota ha premiato l’Incaricato per l’impegno e la costanza impiegati nel progetto aziendale che lo hanno portato ad essere un grande manager dal futuro brillante.

Michele Bandiera, ha ricevuto il Premio alla Carriera poiché nel suo ruolo di manager si è distinto per costanza e fedeltà a Wool Service Srl. L’azienda da 29 anni si occupa di migliorare la qualità del sonno con il sistema letto Wool Service che esalta le doti terapeutiche della lana insieme a materiali tecnologicamente avanzati. L’evento è stato presentato da Giorgio Mastrota, il quale ha premiato l’Incaricato per la precisione e l’entusiasmo dimostrato durante la sua carriera professionale, ingredienti base per una crescita costante e per la stima dei suoi colleghi.

Stefano Martignago si è contraddistinto per tenacia ed entusiasmo, caratteristiche che gli hanno permesso di crescere professionalmente all’interno di Wool Service Srl. L’azienda da 29 anni si occupa di migliorare la qualità del sonno con il sistema letto Wool Service che esalta le doti terapeutiche della lana insieme a materiali tecnologicamente avanzati. Giorgio Mastrota ha premiato l’intraprendente Incaricato per aver ottenuto i migliori risultati del 2016, superando le difficoltà e divenendo un professionista apprezzato dai suoi clienti.

Gallery