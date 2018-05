Premio Nazionale Avedisco: sono trevigiani i migliori Incaricati alla Vendita Diretta

TREVISO Esperienza e grandi doti da venditori. Questi i punti di forza di Loredana Favarato e di Roberto Zanchettin che, lo scorso 25 maggio, nella splendida cornice dell’Acquario di Genova, hanno ricevuto un grande riconoscimento: il Premio Nazionale AVEDISCO 2018. I brillanti professionisti di Treviso sono stati premiati come migliori Incaricati alla Vendita Diretta per l’azienda House to House Spa grazie all’impegno, l’etica e la serietà profusa nello svolgere la professione.

E' stato poi premiato anche Luigino Curiel (Preganziol) dell’azienda Eismann Srl, come miglior Incaricato alle Vendite del 2017, per la sua fiorente carriera. Luigino ha ricevuto il Premio alla Carriera perché è una persona positiva e propositiva che ha fatto della fidelizzazione e del rapporto con il cliente le sue carte vincenti, mentre Eismann Srl è l’azienda leader nella vendita a domicilio di prodotti surgelati che opera in Italia da 30 anni.

AVEDISCO – Associazione Vendite Dirette Servizio Consumatori – si occupa di sostenere, incoraggiare e tutelare la figura dell’Incaricato e i diritti dei consumatori. Per il 24° anno consecutivo ha voluto premiare i migliori Incaricati alla Vendita delle Aziende Associate durante l’evento patrocinato dalla Regione Liguria e dal Comune di Genova e presentato da Giorgio Mastrota. Loredana e Roberto sono stati nominati migliori Incaricati di House to House Spa, prima azienda di Vendita Diretta specializzata nel settore lavanderia, perché si sono dimostrati instancabili, un esempio di lealtà e successo verso i membri del loro Team. Le 39 Aziende Associate AVEDISCO nell’ultimo anno hanno ottenuto incredibili riscontri sul piano occupazionale ed economico: ben 251.000 Incaricati alle Vendite, +5% rispetto al 2016 e oltre 703 milioni di euro di fatturato, con una crescita del +9%.

