Pro-Gest, il C.d.A. approva il bilancio: ricavi consolidati pari a 502 milioni di euro

ISTRANA Il Consiglio di Amministrazione di Pro-Gest S.p.A. nella giornata di mercoledì ha approvato il Bilancio Consolidato. Bruno Zago, Amministratore Delegato di Pro-Gest S.p.A. ha commentato: “I positivi risultati consolidati dell’esercizio 2017 confermano il trend degli anni precedenti. La crescita registrata dei ricavi a doppia cifra è il frutto dei significativi investimenti realizzati che hanno consentito al Gruppo Pro-Gest di confermarsi tra i principali player del mercato. L’ecosostenibilità dei nostri imballaggi, ottenuti da materie prime riciclate, insieme alla rilevante e costante qualità degli stessi, si inserisce in un trend di crescita della domanda su scala mondiale e determina una crescente richiesta da parte dei nostri clienti sempre più attenti ai valori qualitativi ed ambientali”.

Bilancio consolidato al 31 dicembre 2017

I ricavi consolidati sono passati da Euro 447,6 milioni relativi all’anno 2016 ad Euro 502,0 milioni relativi all’anno 2017 segnando un aumento percentuale del 12,15%. Si conferma quindi il trend rialzista che sta caratterizzando il settore degli imballaggi riciclati in cartone ondulato nell’area europea. In Italia questo settore cresce in misura inferiore, tuttavia i risultati del Gruppo Pro-Gest relativi all’anno 2017 confermano una crescita che premia particolarmente le politiche commerciali del Gruppo.

L’ EBITDA 2017 è pari a Euro 114,5 milioni, pari al 22,81% dei ricavi ed in aumento rispetto al EBITDA dell’anno 2016 pari ad Euro 94,9 milioni, sia in termini assoluti, sia in termini relativi rispetto ai ricavi (nel 2016 era infatti del 21,20% dei ricavi). L’aumento dell’EBITDA è dovuto ad un trend positivo del mercato accentuato dalla struttura integrata del Gruppo che ha consentito di cogliere in modo soddisfacente le spinte esterne e di contenere contemporaneamente i costi anche grazie ad un costante controllo della struttura dei costi aziendali applicata dal management del Gruppo. La posizione finanziaria netta consolidata presenta un valore pari a Euro 238,5 milioni in aumento rispetto ad Euro 219,6 milioni riscontrata a fine anno 2016. Il Gruppo al 31 dicembre 2017 contava 1.029 dipendenti (rispetto ai 996 al 31 dicembre 2016).