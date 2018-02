Alla Pro-Gest il premio Equita per la miglior strategia di utilizzo del mercato dei capitali

ISTRANA Si è tenuta mercoledì, presso l’Aula Magna dell’Università Bocconi di Milano, la quinta edizione dell’iniziativa promossa da EQUITA SIM S.p.A. nel contesto della quale sono stati consegnati i Premi per la migliore strategia di utilizzo del mercato dei capitali. Pro-Gest – leader in Italia nel settore della produzione di carta, cartone e imballaggi - è stata premiata per la migliore operazione del 2017 nella categoria «Raccolta di fondi sul mercato del debito».

L’operazione premiata dalla giuria sulla base di una valutazione indipendente e multidisciplinare è la recente emissione obbligazionaria di 250 milioni di euro e della durata di 7 anni, collocata interamente presso primari investitori professionali italiani e internazionali, con una domanda che ha superato i 550 milioni di euro. L’emissione di Pro-Gest è stata selezionata all’interno di un panorama di 140 operazioni ed il premio assegnato è stato ritirato da Francesco Zago. Il Premio consegnato da EQUITA, con il patrocinio dell’Università Bocconi e di Borsa Italiana, è volto infatti a riconoscere alle società italiane selezionate l’originalità e l’efficacia dell’operazione realizzata sul mercato dei capitali come leva per il rilancio e lo sviluppo dell’impresa. Nelle precedenti edizioni, nella stessa categoria di Pro-Gest, sono state premiate realtà come: Ferrari, Campari, T.I.P. (Tamburi Investment Partners) e Salini Impregilo.

Bruno Zago e Francesco Zago hanno commentato: «Siamo orgogliosi di questo premio che attesta il valore e il coraggio della nostra operazione e insieme la capacità del Gruppo di cogliere e saper superare le sfide del mercato, anche di quello finanziario. Questo tipo di finanziamento, prevalentemente finalizzato agli investimenti produttivi legati al nostro core business, servirà a rafforzare la nostra posizione di leadership nel mercato interno e ad accelerare il percorso di crescita per poter diventare a tutti gli effetti un player internazionale. Il nostro obiettivo è creare valore per il Gruppo e per i nostri stakeholder».