Giovani e imprenditoria: ecco il progetto “Yes, I start-up” per gli under 30

In arrivo una nuova opportunità per i giovani che vogliono costruirsi un futuro puntando sull’auto-imprenditorialità o che semplicemente vogliono trasformare un’idea in un progetto. Il corso “Yes, I start-up” di Garanzia Giovani arriva a Mogliano Veneto: si tratta di un corso gratuito per under30 della durata di 80 ore finanziato da Ente Nazionale Microcreditoe realizzato da Formaset (l’ente accreditato che organizza i corsi nelle province di Venezia e Treviso). Tutto ciò grazie alla convenzione con il Comune di Mogliano Veneto per il rafforzamento del programma Garanzia Giovani nel territorio comunale.

Il corso prevede interventi mirati e organizzati appositamente a seconda della tipologia di “impresa” che si intende progettare, grazie ad una continua assistenza personalizzata. Ma vuole essere utile anche a chi non ha immediatamente l’ambizione di diventare imprenditore, come occasione di formazione per rafforzare le “soft skills”, ossia quegli attributi personalie le abilità comunicative necessarie per il successo sul lavoro, ma anche nella vita di tutti i giorni. Per accedere al corso basterà essere iscritti al programma Garanzia Giovani (non essere studenti o lavoratori). La frequenza sarà attestata con il rilascio di un “Documento di Accompagnamento” a sostegno della validità delle competenze acquisite. Il termine per presentare la domanda è il 13 novembre.

I partecipanti che volessero mettersi in gioco nel mondo dell’imprenditoria al termine del corso potranno anche richiedere l’accesso al fondo “SELFIEmployment”, un prestito a tasso zero e senza necessità di garanzie per aiutare l'avvio di piccole iniziative imprenditoriali giovanili. Per iscrizioni: giovanimogliano@formaset.com.