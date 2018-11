Assindustria e Intesa Sanpaolo presentano il "Programma filiere"

Si è svolto oggi presso la sede di Padova di Assindustria Venetocentro l’incontro promosso da Intesa Sanpaolo dal titolo “Programma sviluppo filiere. Un nuovo modello per migliorare l’accesso al credito”.

Il “Programma filiere” di Intesa Sanpaolo è un progetto nato con l’obiettivo di far crescere le filiere produttive di eccellenza del sistema imprenditoriale italiano. Il programma prevede un nuovo modello di collaborazione tra banca e aziende allo scopo di migliorare le condizioni di accesso al credito dei fornitori strategici per il capofiliera e di definire un’offerta di servizi tailor-made rivolta alle imprese tra loro collegate da rapporti produttivi. In particolare Intesa Sanpaolo ha elaborato per le imprese appartenenti alle filiere, un nuovo modello di rating che valorizza i fattori qualitativi non ancora presenti nel bilancio: oltre all’appartenenza alle filiere, si considerano la presenza di marchi e brevetti, l’attività di ricerca e innovazione, la presenza di progetti di sviluppo e il posizionamento competitivo dell’azienda, l’adozione di coperture assicurative e l’adesione al rating di legalità, la qualità del management, l’attenzione alla qualità delle risorse umane e la formazione. A livello veneto hanno già aderito al programma di Intesa Sanpaolo 61 aziende capofila con complessivi 8.800 dipendenti e oltre 620 imprese fornitrici per un giro d’affari globale di 5,8 miliardi di euro. Nelle province di Padova e Treviso hanno aderito già 23 aziende capofila con circa 3.000 dipendenti, oltre 300 imprese fornitrici per un giro d’affari complessivo di oltre 2,6 miliardi di euro. Lo studio di Intesa Sanpaolo evidenzia che nel Triveneto è elevata la diffusione di filiere produttive, grazie anche alla presenza di molti distretti industriali. Spiccano, in particolare, le due province di Padova e Treviso, che si caratterizzano per l’elevata vocazione industriale (quota di valore aggiunto del 36% per Treviso e del 28% per Padova), superiore al dato medio nazionale (24%) e per la forte propensione alle esportazioni sui mercati esteri. Più della metà del valore aggiunto di Treviso viene esportato (export su valore aggiunto 51%) e per più di un terzo quello di Padova (export su valore aggiunto 34%). A Treviso, dove maggiore è l’incidenza di realtà distrettuali, prevalgono le specializzazioni nella produzione di metalli, mobili, meccanica, elettrodomestici e agroalimentare, con 232 aziende che per dimensioni (con almeno 50 dipendenti) rappresentano delle potenziali capofila di rapporti di filiera anche nei rapporti con la banca. Per quanto riguarda invece Padova, sono 159 le imprese medio grandi (con più di 50 dipendenti) specializzate nella meccanica, nei prodotti in metallo, nell’abbigliamento e nella produzione di gomma e plastica. Durante l'incontro sono intervenuti Carlo Moretti, della direzione regionale Nordest di Intesa Sanpaolo che ha aperto i lavori assieme a Bruno Carrera, direttore operativo sede di Treviso e responsabile dell'area Economia e diritto d’impresa in Assindustria Venetocentro. A seguire l’intervento di Anna Maria Moressa, direzione studi e ricerche Intesa Sanpaolo, sul tema “Rafforzare la catena del valore per una crescita sostenuta”. Alberto Cester, direttore area imprese Intesa Sanpaolo e Sanzio Folli, coordinatore factoring Mediocredito Italiano che hanno illustrato il Programma filiere e il confirming. Infine le testimonianze di Andrea Rambaldi, amministratore unico Fashionart e Paolo Bottaro, titolare Stireria Silvy.

«Il tema del credito è uno dei principali nodi da sciogliere per la crescita - dichiara Maria Cristina Piovesana, presidente vicario di Assindustria Venetocentro con delega al Credito e Finanza - specie a fronte dei segnali di rallentamento e indebolimento delle condizioni esterne, tra fine del Qe e rialzo dello spread e il possibile impatto sull’offerta di credito. È ora essenziale lavorare insieme nell’interesse delle imprese e del Paese, partendo proprio da dove ha origine la forza del nostro modello produttivo. Dietro alle migliori performance del nostro territorio, rispetto alla media del Paese, c’è la logica di filiera che caratterizza il tessuto produttivo locale, ossia la condivisione di strategie, obiettivi, know-how e best practice tra piccole, medie e grandi imprese, lungo le catene del valore. Da qui la forte convinzione di Assindustria Venetocentro e lo sforzo che stiamo condividendo da oltre un anno e mezzo con Intesa di sostenere il Programma Filiere. Il progetto consente, ad imprese leader e con più elevato standing creditizio, di dare l’opportunità ai fornitori strategici di accedere a finanziamenti a condizioni più favorevoli. Un meccanismo tanto semplice quanto virtuoso che invito le imprese leader di filiera a valutare e che potrà garantire, specie in una fase di incertezza, un vantaggio tangibile per tutti». «Con il nuovo modello di rating, nato dalla collaborazione con Confindustria Piccola Industria, Intesa Sanpaolo valorizza le potenzialità e gli aspetti qualitativi intangibili delle imprese che fanno parte delle filiere produttive, eccellenza dei nostri territori - afferma Carlo Moretti, Direzione regionale Nordest Intesa Sanpaolo -. Vogliamo rafforzare il legame tra le aziende e i loro fornitori, dando loro strumenti innovativi e soluzioni dedicate, per essere sempre più banca di riferimento nel rilancio di realtà industriali importanti come quelle delle province di Padova e Treviso».

