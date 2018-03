L’Avvento di internet ha consentito, e consente, ad ogni ora di ogni giorno, un flusso di informazioni impressionante. Queste informazioni sono a disposizione di tutti indiscriminatamente e, tutti, possono partecipare a questo flusso con le proprie opinioni, idee e soprattutto inserendo nuove informazioni spesso senza che vi sia alcuna fonte attendibile, o che sia deliberatamente modificata o, addirittura, inventata di sana pianta.

Tale pratica può diventare rischiosa se il tema di queste notizie, post o articoli, è relativo a campi come la salute. E’ abitudine assai diffusa anche a Treviso quella di cercare, mediante l’inserimento di sintomi, una diagnosi on line. E proprio l’enorme flusso di informazioni presente in rete, può fuorviare sensibilmente l’utente che, spesso inconsapevolmente, si affida a siti di dubbia origine e sostituisce una visita medica con l’autodiagnosi on line.

Quali pericoli si corrono con l’autodiagnosi online

Affidarsi al Dott. Google, che notoriamente non ha Laurea in Medicina, può essere molto rischioso. Il nostro consiglio è quello di evitare la consultazione del web per questioni mediche, o comunque limitare la lettura ai soli portali di settore attendibili e certificati. Ma soprattutto di considerare le informazioni lette on line, come mere notizie senza alcuna valenza diagnostica, che va lasciata sempre e comunque ad un medico. Ciò, al fine di scongiurare conseguenze molto gravi, tra cui:

Stati di ipocondria e/o panico: spesso patologie di poco conto condividono sintomi con malattie ben più gravi. La paura di esserne affetti, dopo aver consultato esclusivamente il web, può scatenare depressione, attacchi di panico e disturbi ossessivi.

Grave ritardo nella diagnosi di patologie in corso: un’errata lettura dei sintomi o consigli sbagliati da parte di altri internauti, o peggio, l’affidarsi ai numerosi ciarlatani on line, può far perdere tempo prezioso nell’individuazione e la terapia di patologie anche gravi.

Perdite economiche: chi si affida all’autodiagnosi on line, spesso si sottopone ad esami clinici molto costosi, se effettuati privatamente. Inoltre le “cure naturali”, frequentemente proposte, sono assai esose e richiedono lunghi periodi di assunzione, con risultati non accertati.

Divulgazione di false credenze o di fake news, che possono diffondere inutili paure o vero e proprio panico tra gli internauti

Come districarsi nel labirinto dei portali medici presenti in rete?

Innanzitutto è fondamentale fare una distinzione tra portali medici attendibili (tra cui quello del Ministero della Salute o di importanti istituti ospedalieri, tra cui annoveriamo l’ottima funzione informativa del sito dell’Ospedale Pediatrico Bambin Gesù di Roma), e quelli che non hanno alcuna base scientifica e le cui notizie, consigli o articoli non sono firmati da medici o da altri in possesso di conoscenze mediche.

Un ottimo servizio è quello offerto da grandi portali che non si limitano a fornire informazioni sulle patologie, ma indicano con grande precisione i nominativi di medici e specialisti presenti sul territorio interessato, tra cui anche quello di Treviso e provincia, ne forniscono contatti e consentono di prendere appuntamento e incontrare lo specialista al fine di diagnosticare, sulla base di visite face to face e analisi specifiche, eventuali patologie in corso.

I disturbi medici più ricercati on line

Dalle semplici infezioni pediatriche alle patologie oncologiche, il Dott. Google ormai è in grado di offrire informazioni e soluzioni, a volte bizzarre, a qualsiasi problema medico.

E’ addirittura abitudine, su portali di dubbia attendibilità , quella di spingere l’utente a effettuare un test a risposta multipla per descrivere i sintomi di cui soffre e, conseguentemente, ricevere una diagnosi spesso legata a patologie gravi che in nessun modo, se non mediante l’incontro con un medico, possono essere diagnosticate e curate.

Problemi psichici

I problemi di ordine psichico e psicologico rientrano tra le ricerche più effettuate on line.

Spesso per vergogna o perché si è poco abituati a considerare tali disordini quali vere patologie, si tende a consultare il web in cerca di soluzioni facili e consigli per uscire da disagi come fobie, attacchi di panico, disturbi alimentari e depressione. In questi casi, si cercano opinioni on line su forum di settore o, peggio, sui social network: luoghi in cui a interloquire sono, nella quasi totalità dei casi, persone che non hanno alcuna conoscenza medica e spesso tendono a consigliare medicinali o soluzioni testate da fantomatici cugini, amici e lontani conoscenti.

In questo, come in altri campi medici, l’unica ricerca web da fare Èquella che ci consenta di trovare un ottimo psicologo o psicoterapeuta a Treviso che sia in grado di aiutare il paziente con tempestività .

Ansia, depressione, disturbi alimentari e qualsiasi altro disagio di carattere psicologico, deve essere affrontato senza indugio da medici specializzati ed autorizzati alla prescrizione di terapie e farmaci specifici. Il rischio di cronicizzazione di tali disturbi è tanto più frequente quanto maggiore è la distanza temporale tra la comparsa dei primi sintomi e il consulto medico.

Il Dentista on line

Quello del medico virtuale in grado di curare disturbi di carattere psicologico non che un singolo esempio di un fenomeno sempre in maggiore aumento, a Treviso, come in molte altre città.

Come già sottolineato, ogni settore della medicina ormai affrontato on line con un flusso di esorbitante informazioni, attendibili e non.

Addirittura in campo dentistico, a differenza di quanto si possa credere, la rete offre diagnosi e cura on line.



E’ sufficiente digitare sul motore di ricerca il nome di un disturbo o di una malattia dentale, che ecco apparire centinaia di migliaia di siti che propongono soluzioni scientifiche e non: cure naturali, esami da fare in casa, impacchi di erbe provenienti da ogni parte del mondo capaci di curare ogni problema ai denti. Le fake news, anche in questo caso, mietono molto più vittime di quanto si possa credere.

Anche nel caso di problemi dentali o gengivali, è necessario limitarsi alla ricerca di un buon dentista di Treviso, che sia in grado di valutare sulla base si test clinici affidabili, il tipo di patologia e la terapia chirurgica, odontoiatrica o farmaceutica più efficace per arrivare ad una risoluzione definitiva del disturbo.

Chi sono le “vittime” predilette dal dott. Google

Ma chi sono gli internauti più inclini all’autodiagnosi on line? Ecco alcuni esempi:

I giovani che hanno maggiore dimestichezza con la tecnologia e maggiore accessibilità ad essa, e spesso provano imbarazzo a descrivere alcuni disturbi ad un medico o cercano soluzioni rapide. Le neo mamme, che tendono a ricercare on line informazioni e soluzioni anche per più piccoli e banali fastidi dei bambini. Genitori che desiderano condividere esperienze e consigli su forum e pagine social. Persone con disturbi d’ansia o ipocondriaci, che tendono a consultare pagine mediche alla comparsa di qualsiasi disturbo o malessere

Conclusioni

La salute va sempre tutelata. L’utilizzo del motori di ricerca e del social network non deve in alcun modo sostituire il consulto con uno specialista.

La Laurea in Medicina, il continuo aggiornamento, l’esperienza pluriennale del medico non è sostituibile in alcun modo da esperienze di vita vissuta da amici reali o virtuali.

Nessuna patologia può essere diagnosticata on line da sedicenti esperti o da sé stessi.

Affidarsi al web, dinanzi a problemi di salute, deve limitarsi esclusivamente alla ricerca di un medico da incontrare di persona e che sia in grado di individuare eventuali patologie a seguito di visite obiettive e analisi specifiche.