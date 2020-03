Reddito di cittadinanza: a Villorba i beneficiari sono ben 39

L’Amministrazione Comunale di Villorba, con specifica delibera di Giunta, ha approvato lo scorso febbraio la convenzione da stipularsi tra il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali e il Comune che disciplina i rapporti tra i due enti in merito all’accesso e alla gestione della piattaforma GePI: la “piattaforma digitale dedicata al coordinamento dei Comuni, in forma singola o associata, al fine di consentire l’attivazione e la gestione dei Patti per l’inclusione sociale, assicurando il rispetto dei livelli essenziali delle prestazioni, nonché per finalità di analisi, monitoraggio, valutazione e controllo del programma Reddito di cittadinanza”.

L’approvazione della convenzione è stata già comunicata al Comune di Treviso, ente capofila referente di ambito, che sta raccogliendo gli atti per l’inoltro al Ministero. Successivamente verranno comunicati il nome del Responsabile e del coordinatore dei controlli anagrafici del Comune per la loro abilitazione alla Piattaforma insieme con quelli delle assistenti sociali assunte specificatamente per la gestione del Reddito di cittadinanza. A Villorba sarà aperto uno sportello attivo 36 ore a settimana chiamato Treviso Nord perché al servizio anche dei Comuni di Arcade, Breda di Piave, Carbonera, Istrana, Maserada sul Piave, Morgano, Ponzano, Povegliano, Paese, Quinto di Treviso e Spresiano. A questo sportello si dovranno riferire anche i 39 residenti nel Comune di Villorba e beneficiari del Reddito di cittadinanza che non si sa ancora in quali progetti verranno attivati a causa delle lungaggini burocratiche ed organizzative correlate all'attivazione dei servizi connessi. Allo stato, chi percepisce il sussidio lo fa perché ha promesso che un domani proverà a lavorare e a sottoscrivere il Patto per l’Inclusione Sociale.