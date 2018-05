Nuovo regolamento dei dati della UE, caos tra gli imprenditori veneti

TREVISO Il Regolamento Europeo sulla protezione dei dati (Gdpr, ossia “General data protection regulation”) entrerà in vigore il prossimo 25 maggio in tutti i paesi membri dell’Unione Europea. Una “legge” di difficile applicazione per le aziende, che temono mega sanzioni. Stando ad una indagine dalla società Veritas su 2.500 senior decision maker in ambito tecnologico più della metà delle aziende ad oggi è ancora al palo. Un dato confermato da una ricerca di Dell e Dimensional Research: solo uno su dieci tra i professionisti IT e business è pronto. Stessa tesi di uno studio dell’osservatorio “Security & Privacy” del Politecnico di Milano.

“Riceviamo ogni giorno richieste di informazioni e chiarimenti”, spiega Bassel Bakdounes, titolare di Velvet Media, società leader in Italia nel social media management con focus specifico nella gestione di informazioni personali e aziendali. “Ci rendiamo conto che gli imprenditori hanno paura di questo Regolamento Europeo che non capiscono. È molto tecnico, difendere il diritto alla privacy dei clienti e garantire alle aziende di poter proseguire il proprio business non è semplice. Ma va detto che le violazioni rischiano di affossare una società, sono previste multe fino a venti milioni di euro o del quattro per cento del fatturato. Senza dimenticare i potenziali danni all’immagine se un cliente scoprisse che l’azienda non gestisce in modo corretto i suoi dati personali, mettendoli di fatto a rischio”.

Per cercare di fare chiarezza attorno alla nuova normativa, Velvet Media si siederà attorno ad un tavolo con professionisti in ambito di privacy e trattamento dei dati personali, oltre ad esperti in campo legale e assicurativo, con l'obiettivo di chiarire tutti gli aspetti pratici. L’evento è programmato il 17 maggio, dalle 18.30 alle 20.30 nella sala “Giorgione” dell’Hotel Fior, a Castelfranco Veneto, nel Trevigiano. Organizzano, con Velvet Media, Specialisti della Privacy, Apindustria Venezia, Confapi Castelfranco Veneto e DAS Difesa Legale. Gli sponsor ufficiali sono Generali Italia, agenzia di Castelfranco Veneto, e CQOP SOA. Sono già centinaia le aziende che hanno chiesto di partecipare.

Questa l'agenda del seminario: saluti da parte di Nicola Zanon, direttore di Apindustria Venezia e di Chiara Manzonetto, presidente della delegazione Confapi Castelfranco Veneto. Segue la panoramica sugli aspetti legali con l’intervento dello Studio Legale Tonucci & Partners. Per quanto riguarda gli aspetti operativi della Gdpr saranno chiamati a relazionare Specialisti della Privacy. Chiudono le analisi sul marketing di Velvet Media e quindi DAS, specialisti della tutela legale.

Per partecipare, è necessario riservare il proprio posto qui: https://bit.ly/2vUoOmp