Resana e la semplificazione: l'Imu arriva direttamente a casa del contribuente

RESANA Modelli f24 già precompilati con l’Imu direttamente a casa del contribuente! La novità sta arrivando nelle abitazioni dei residenti del Comune di Resana in questi giorni tramite spedizione postale. Mantenendo fede ad una promessa di semplificazione fatta ancora l’anno scorso l’Amministrazione Comunale di Resana ha anticipato i tempi per quanto riguarda l’Imu, la cui prima scadenza è prevista per il 16 giugno. “Da anni se ne parlava ma a Resana i bollettini precompilati con l’Imu non erano mai arrivati nelle case – ha spiegato il sindaco Stefano Bosa nel presentare la novità – ora finalmente anche i cittadini del nostro Comune potranno pagare l’imu senza doversi recare presso patronati o studi professionali per farsi fare i calcoli del dovuto.

Pagare le imposte già non è una delle cose più gradite dai cittadini e doverlo fare anche spendendo soldi per farsi compilare i modelli di pagamento o perdere tempo nel fare i calcoli, non sempre agevoli, faceva diventare l’imu una delle imposte più “odiose”…ora se non altro cercheremo di agevolare i cittadini nell’adempiere al loro dovere di contribuenti”. “Semplificare dove possibile e cercare di agevolare i cittadini è uno degli obiettivi di questa amministrazione – ha aggiunto il sindaco – per ora c’è questa novità che riguarda le famiglie ma pensiamo in futuro di attuare altre azioni che vadano in questo senso”. Oltre all’Imu precompilata l’Ammistrazione Comunale ha già messo a disposizione due numeri telefonici con assistenza quotidiana per tutti i cittadini che volessero avere dubbi sul pagamento dei tributi.