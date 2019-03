Pasta Zara, comunicazione affidata a "The skill"

The Skill, società specializzata in spin doctoring, brand storytelling, litigation pr e comunicazione di crisi, si presenta al mercato nel 2019 puntando sul Nord Est: supporterà la comunicazione di Pasta Zara. Per il ruolo di direttore dell’Area Nord Est, Andrea Camaiora (Ceo di The Skill) ha puntato su Lorenzo Munegato, giornalista e comunicatore, per anni volto televisivo di punta di una delle realtà più importanti a livello regionale, «Rete Veneta».

«Il Nord Est -spiegano Munegato e Camaiora- è per eccellenza la terra del fare. La nostra scommessa è riuscire a raccontare la storia di persone e imprese che, nel silenzio, competono a livello mondiale”. The Skill intanto segna i primi risultati: “È partita la collaborazione con uno storico colosso veneto, Pasta Zara, tra i principali player mondiali del comparto, che merita al cento per cento il rilancio nel quale l’azienda è già impegnata con l’aiuto di altre realtà di eccellenza internazionale come Deloitte».

Nel panorama nazionale, il team di The Skill può vantare una qualificata e affermata esperienza nel campo delle media relations e della comunicazione strategica. The Skill ha avviato progetti di consulenza con altre realtà economiche del Triveneto. L’agenzia di comunicazione fondata da Andrea Camaiora grazie alla sinergia con il prestigioso studio di design «Favaretto&Partners», ha aperto a Padova. La squadra, che nei prossimi mesi si arricchirà di nuove professionalità sul fronte dell’ufficio stampa e del social networking, è stata rafforzata dall’arrivo di Clementina Colombo, responsabile della sede di Milano con un passato nella comunicazione politica all’interno di Regione Lombardia, e di Giorgio Lainati a Roma. Lainati (giornalista Fininvest, capo ufficio stampa di Forza Italia, vice presidente della commissione di Vigilanza Rai e consigliere per la comunicazione della Presidenza del Consiglio dei Ministri) entra nel team con il ruolo di senior advisor.