Risarcimenti ai risparmiatori truffati, Zaia: «Servono il prima possibile»

«Ben venga lo stanziamento da parte del Governo, ma auspico che giunga davvero nel più breve tempo possibile ai cittadini che ne hanno diritto. Abbiamo famiglie e imprese ridotte sul lastrico e decine di migliaia di investitori che hanno perso tutto; non possono attendere ancora».

Con queste parole il presidente del Veneto, Luca Zaia, commenta la dichiarazione del vicepremier Matteo Salvini con cui annuncia che entro questa settimana il Ministero dell’Economia emanerà i decreti per il risarcimento dei risparmiatori colpiti dai crack bancari. «Ci sono banche che nella nostra regione si sono rese protagoniste di un vero disastro – conclude - I risparmiatori che hanno lavorato una vita con grandi sacrifici e hanno perso tutto da un giorno all’altro non possono essere chiamati ancora a pagare il conto delle responsabilità altrui. Per dare ristoro a questi cittadini è doveroso che il decreto sia emanato in tempi velocissimi».