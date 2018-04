Rottamazione cartelle esattoriali: da oggi si potrà fare anche ai Caf Cna

TREVISO Dal 16 aprile parte la campagna 730 del CAF CNA che, in collaborazione con gli uffici fiscali dei centri servizi dell’Associazione, fornirà assistenza anche per la nuova “rottamazione delle cartelle esattoriali”. Il fisco ha deciso di dare un'altra possibilità a tutti quelli che vogliano “rottamare le cartelle esattoriali”: per presentare la domanda all’Agenzia delle Entrate c’è tempo fino al 15 maggio.

La legge n. 172/2017 ha infatti esteso la “rottamazione delle cartelle esattoriali”, oltre ai carichi affidati alla riscossione dal 1° gennaio al 30 settembre 2017, anche a quelli dal 2000 al 2016 per i quali non era stata presentata precedente domanda di “rottamazione” (dl 193/2016). Grazie all’ampliamento della platea, possono quindi presentare domanda tutti i contribuenti con carichi affidati alla riscossione dal 1° gennaio 2000 al 30 settembre 2017.

Chi intende aderire alla “rottamazione” pagherà l’importo residuo delle somme dovute senza corrispondere le sanzioni e gli interessi di mora. Per le multe stradali, invece, non si pagheranno gli interessi di mora e le maggiorazioni previste dalla legge. Per aderire il contribuente deve presentare, entro il 15 maggio 2018, la propria richiesta di adesione compilando l’apposito form sul sito dell’Agenzia delle Entrate (www.agenziaentrateriscossione.gov.it). In alternativa è possibile scaricare il modello dal portale, compilarlo e presentarlo agli sportelli di Agenzia delle entrate-Riscossione oppure inviarlo tramite posta elettronica certificata.

«Non è tuttavia sempre facile muoversi tra le pieghe delle normative e delle prassi fiscali, tantomeno lasciati da soli davanti ad uno schermo – afferma Giuliano Rosolen, direttore CNA territoriale di Treviso - Ecco che, in aggiunta ai professionisti del settore, anche i CAF CNA, in collaborazione con gli uffici fiscali dei nostri centri servizi, possono essere delegati dai cittadini a compiere per loro la rottamazione delle cartelle. Dal 16 aprile in tutte le sedi CNA della provincia di Treviso gli operatori dei CAF potranno informare i cittadini, e soprattutto consigliarli, sulle scelte da compiere per la cosiddetta “rottamazione”».