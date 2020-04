Rudy project dona 200 occhiali alla città di Treviso

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di TrevisoToday

In un momento così delicato per il nostro paese e per la comunità trevigiana, Rudy Project ha voluto compiere un piccolo gesto per non far mancare il proprio supporto alla Città di Treviso. Lunedi 6 Aprile, infatti, sono stati consegnati alla Polizia Locale e alla Protezione Civile 200 occhiali Tralyx equipaggiati con lenti trasparenti in policarbonato. La protezione degli occhi è uno degli aspetti più importanti per prevenire il contagio da Covid-19, per questo motivo l’occhiale a mascherina che in questi anni ha protetto gli occhi di tanti campioni al Giro d’Italia e al Tour de France ora diventa uno strumento utile a tutela del personale di Protezione Civile e Polizia Locale durante le attività quotidiane di controllo, prevenzione e supporto alla comunità trevigiana. L’azienda di occhiali e caschi per lo sport guidata da Cristiano e Simone Barbazza è rimasta chiusa in ottemperanza ai DPCM emanati nelle ultime settimane, ma nel rispetto delle norme ha voluto confezionare 200 occhiali ad hoc con una lente particolarmente ampia e protettiva per andare incontro alle esigenze degli operatori che lavorano sul territorio trevigiano.

«Ci siamo sentiti in dovere di fare un piccolo gesto per contribuire alla messa in sicurezza degli operatori del Comune -afferma il direttore marketing di Rudy Project- In questo momento in cui siamo divisi fisicamente, dobbiamo rimanere tutti uniti e con questi 200 occhiali vogliamo dimostrare il nostro sostegno e la nostra gratitudine nei confronti di tutti coloro che lavorano in prima linea sul nostro territorio per la salute di tutti noi».