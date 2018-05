16° edizione del Salone d'Impresa a Dosson: si parla di imprese generative

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di TrevisoToday

Torna nel Trevigiano il 18 e 19 maggio l’appuntamento plenario del Salone d’Impresa giunto ormai alla 16^ edizione. Si svolgerà presso la CAME SpA di Dosson di Casier e vi prenderanno parte Imprenditori, letterati, scrittori, scienziati. Sarà come di consueto un momento di spunto e di riflessione quest’anno dedicato alle Imprese Generative ovvero un nuovo modello di aziende che, pur non trascurando i margini ed i profitti, tiene conto anche di una positiva ricaduta sul sociale, sul territorio e di una generazione di valore che va oltre il solo utile, ma riguarda, che in anche la crescita personale e valoriale. Per sostenere questo genere di imprese servono strutture e paradigmi nuovi. Le imprese italiane sembra abbiano trovato un loro modo, un percorso positivo, anche in termini estremamente efficaci che è giusto raccontare, descrivere, valorizzare e in qualche modo promuovere.

Lo spunto parte da un testo scritto da Patrizia Cappelletti docente dell’Università Cattolica di Milano, “L’Italia Generativa” in cui evidenzia come "La generatività è una potenzialità dell’uomo e della donna adulti chiamati a generare biologicamente, redazionalmente e socialmente, ma anche un mind set, personale e collettivo, che si traduce in azioni, pratiche e politiche che desiderano inci-dere positivamente sul mondo contribuendo a migliorarlo. La generatività si pone come categoria dell’essere e del fare che, sostituendosi ai vecchi orizzonti segnati dal consumo, può condurre a un nuovo design del sociale”.

Ad intervistarla in apertura di Salone, per capire di più del concetto di Ita-lia e soprattutto di azienda Generativa ci sarà la giornalista del Sole 24 Ore, Barbara Ganz. Una cospicua parte di questo Salone d’Impresa sarà dedicato al “Valore” come tema cardine della crescita è per questo che interverranno direttamente o con interviste registrate diversi stackholder di mondi contigui alle aziende che creano continuità con il sociale. Tra essi Carlo Carraro Presidente di Fondazione Nordest, Gianluca Amadori Presidente dell’Ordine dei Giornalisti del Veneto, Giulia Bezzi, specialista SEO di professione ma fondatrice del progetto LeRosa, progetto dedicato alle Donne e al Territorio ma “non precluso agli uomini”. Ancora Mattia Corbetta del Mise o David Moro presidente dell’ Ordine dei commercialisti di Treviso.

Non potranno mancare gli imprenditori in particolare nella seconda parte del Salone si concentre-ranno sul passaggio dalle imprese familiari, alle imprese generative e alle imprese manageriali ge-nerative tra essi sarà possibile ascoltare L’AD di Better Silver, Paolo Bettinardi, della Nardi Spa Anna Nardi, il Direttore Generale della Galdi Srl, Antonella Candiotto - ed ancora- Matteo Za-netti, Presidente di di Zanetti Coffee System, Pietro Geremia di Colorificio San Marco, Illo Quintavalle presidente di Quanta, Matteo Maestri Amministratore di Estrima. Non può mancare Andrea Menuzzo padrone di casa in quanto Amministratore delegato di CAME. Molte ancora saranno le voci che si alterneranno nel corso delle tavole rotonde e dei laboratori coordinati e guidati dal Presidente del Salone d’Impresa Ferdinando Azzariti, da Franco Scolari AD del Polo tecnologico di Pordenone, da Michele Brusaterra presidente dell’omonimo studio, e di-versi altri partner.

In 15 anni sono state decine le aziende visitate o che hanno ospitato i cenacoli e gli eventi del Salone, oltre 8800 i partecipanti alle diverse iniziative, circa 600 relatori provenienti dal mondo dell’imprenditoria, della ricerca, dell’università, e delle istituzioni. Il salone si svolgerà il 18 maggio dalle 10 alle 18 e 19 maggio dalle 10 alle 13. La Came Spa è situa-ta in via Martiri della Libertà,15 a Dosson di Casier. La partecipazione è aperta e gratuita previa registrazione. E’ possibile scaricare il programma inte-grale al link http://www.salonedimpresa.it/programma