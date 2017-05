Salone d'Impresa a Postioma: si parla di organizzazione industriale con gli imprenditori

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di TrevisoToday

Nuovo appuntamento per il ciclo "Rimettere le scarpe ai sogni" organizzato da Salone d'Impresa che per la prima volta di terrà Postioma di Paese presso l'azienda GALDI srl oggi a partire dalle 17. Il ciclo Rimettere le Scarpe ai sogni continua il suo percorso con l'obiettivo di trovare nuovi meto-di, approcci e strumenti per dare spinta alle aziende venete attraverso la condivisione delle tema-tiche. A Postioma il tema che si affronterà sarà la Lean & l'azienda 4.0.

Come l'organizzazione può essere più snella grazie alle nuove tecnologie, ma anche l'opposto ovvero come un'organizzazione snella possa sviluppare un approccio diverso alla presenza dell'innovazione nelle imprese. Come di consueto l'incontro è suddiviso in diverse parti la prima comprende la visita dell'azienda Galdi srl fondata negli anni da Galdino Candiotto all'inizio degli anni '80 e oggi azienda consolida-ta nel mondo dell'automatismo per il confezionamento dei prodotti lattiero Caseari. Porteranno la loro visione HITACHI SYSTEMS attraverso la voce del suo Presidente Flavio Radice e InfoCert, rappresentato dall'AD Danilo Cattaneo e Cisco in Cui il Territory Manager Antonio Loborgo farà un quadro dello stato dell'evoluzione in Veneto.

Le esperienze di sviluppo industriale saranno in questa occasione portate da Antonella Candiotto Direttore Generale di Galdi srl, Sergio Barel CEO del gruppo Brovedani, Paolo Bettinardi, CEO della Better Silver SpA, Maurizio Cataldo Lean Manager del Colorificio San Marco. Conduce e modera il convegno, il presidente del Salone d'Impresa Ferdinando Azzariti che introduce l'incontro sintetizzando: "La Lean Organization ed il Piano Industry 4.0 sono il giusto mix che, combinato in modo ottimale, permetterà alle nostre aziende a tornare a crescere. Gli esempi della serata infatti descriveranno ampiamente come questi due fattori siano alla base di una nuova crescita, dettata non solo dall'efficienza (ovvero la riduzione dei costi) ma anche dall'efficacia (ovvero l'aumento delle vendite, con un maggiore impatto sui clienti)." La partecipazione all'incontro è gratuita e aperta a manager, professionisti, imprenditori.