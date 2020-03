Savno, scattano le agevolazioni legate al Coronavirus: bollette posticipate a fine aprile

A sostegno dei cittadini e per far fronte all’attuale situazione di emergenza, in deroga a quanto riportato sui documenti già inviati, Savno ha comunicato che il pagamento delle rate delle fatture in scadenza può essere effettuato entro il 30 aprile. Per lo slittamento dei pagamenti rispetto alla data di scadenza prefissata nel documento già spedito ai cittadini, non verranno applicati interessi e sanzioni - hanno precisato i Presidenti del Consiglio di Bacino Sinistra, Piave Roberto Campagna e di Savno Giacomo De Luca - sottolineando che il provvedimento contribuisce a dare un aiuto concreto alla comunità, ed in particolare alle imprese e ai lavoratori in difficoltà in questo particolare momento storico: «Con questa specifica iniziativa vogliamo inoltre assicurarci che i cittadini restino il più possibile al sicuro a casa evitando rischiosi spostamenti proprio nel periodo in cui è previsto il picco dell’epidemia».

