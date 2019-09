Sigla Credit: Diego Perego nominato nuovo Responsabile marketing strategico

Sigla Credit, società controllata dal fondo Alchemy Special Opportunities Fund, specializzata in finanziamenti tramite cessione del quinto dello stipendio o della pensione, ha nominato Diego Perego come Responsabile Marketing Strategico e Lead Origination. Diego Perego (Laurea Magistrale in Ingegneria Gestionale presso il Politecnico di Milano ed Executive Master in Sales & Marketing presso la Business School dell’Università di Bologna) collaborerà con Giovanni Signorelli (Responsabile Canale Diretto e Sviluppo Nuovi Canali) per l’attività di Lead Origination e risponderà direttamente all’Amministratore Delegato per l’attività di Marketing Strategico.

Coordinando un team di tre persone, Diego si occuperà di sviluppare la digital strategy di Sigla Credit, affiancando al segmento B2B - sul quale la società è già attiva - la presenza diretta su tutti i media digitali (Google, Facebook, Linkedin, ecc…) e identificando gli strumenti migliori per sfruttare le potenzialità di questo canale. “L’obiettivo - dichiara Vieri Bencini, Amministratore Delegato di Sigla Credit - è accelerare la crescita dei canali remoti, rafforzando il nostro posizionamento in questo spazio strategico”. “Crediamo Diego possa portare competenze complementari a quelle sviluppate fino ad ora, con l’obiettivo di rafforzare la crescita sui canali digitali – dichiara Giovanni Signorelli Responsabile Canale Diretto e Sviluppo Nuovi Canali”

Diego ha un’ampia esperienza nell’ambito del marketing digitale maturata nel corso degli anni: entrato in Seat Pagine Gialle nel 2005 come Business Controller - Sales Analyst, ha assunto nell’azienda ruoli di sempre crescente responsabilità, dapprima come Field Sales Manager responsabile dello sviluppo commerciale in tre differenti filiali territoriali (Torino, Bergamo e Cuneo) e da marzo 2018, successivamente all’acquisizione dell’azienda da parte di Italiaonline, in qualità di Responsabile della Lead Generation and Partnership Strategy, con l’obiettivo di incrementare le opportunità di up/cross selling sulla customer base e di estrazione di valore dal mercato potenziale, attraverso l’utilizzo di strumenti di digital advertising e mediante la definizione di accordi strategici con aziende partner per la generazione di opportunità commerciali.