United colors of Benetton presenta un nuovo modello di sneakers

Benetton Group e Ubc (United Brands Company Spa), leader nel settore delle calzature sportive, hanno annunciato in questi giorni la firma di un contratto di licenza pluriennale per la progettazione, la produzione e la distribuzione delle nuove collezioni di sneaker per uomo, donna e bambino a marchio "United Colors of Benetton".

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Nell’ambito dell’accordo, United Brands Company si occuperà della distribuzione nei Paesi in cui vanta una presenza commerciale, con riferimento in particolare all’area Emea. La prima collezione di sneaker a marchio “United Colors of Benetton” realizzate da United Brands Company verrà distribuita a partire dalla stagione primavera/estate 2021 e sarà in vendita attraverso un network di department stores, negozi specializzati nella vendita di calzature e tramite online retailers. Paolo Tessarin, presidente e amministratore delegato diUnited Brands, ha commentato la notizia con queste parole: «Siamo molto soddisfatti di avere concluso un accordo con uno dei marchi italiani più iconici e importanti al mondo, con cui siamo entrati subito in sintonia per lo sviluppo della collezione primavera/estate 2021. Confidiamo nelle elevate potenzialità della collaborazione, già confermate dall’elevato interesse riscontrato in via preliminare dai nostri clienti distributori, soprattutto esteri. Siamo convinti di avviare un progetto di mutua soddisfazione e, in prospettiva, riteniamo che “United Colors of Benetton” diventerà uno dei marchi di riferimento del portafoglio di Ubc-United Brands Company».