Solco, la cooperativa sociale festeggia il 28esimo compleanno

Era l’11 Giugno 1992 quando Sol.Co. iniziava la sua storia di affiancamento a persone con disagio psichico. La cooperativa, che si occupa di inserimento lavorativo, opera sul territorio con la sua attività di assemblaggio e imballaggio, con un core business sociale e una vocazione produttiva/industriale.

In questi 28 anni ha accompagnato in percorsi di inserimento e autonomia professionale circa 200 persone e, attualmente, sono 60 i soci lavoratori e in formazione presenti in cooperativa. All’attività principale della cooperativa, nel 2017 si è aggiunta l’esperienza di “Robe da Mati” festival dedicato alla follia, che in tre edizioni ha coinvolto 20 artisti e oltre 3mila spettatori. «Ci piace pensare che, oggi, tutti noi festeggiamo un personale compleanno – afferma la presidente, Luciana Cremonese – Chi un paio di anni, altri, come me, abbondantemente maggiorenni come presenza e attività in cooperativa. In questi 28 anni sono molti i volti e le storie che si sono intrecciate, spesso non semplici, ma che hanno trovato dignità e riscatto proprio grazie al lavoro. E questo è il solco che vogliamo continuare a tracciare.