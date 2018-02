La trevigiana Steelco annuncia 60 nuove assunzioni nel 2018 dopo le già 100 del 2017

RIESE PIO X Continua a crescere Steelco, l’azienda di Riese Pio X leader mondiale nel settore delle apparecchiature medicali per il lavaggio e la sterilizzazione di ferri chirurgici nelle centrali di sterilizzazione. “Abbiamo chiuso il 2017 – dichiara il fondatore e Ceo Ottorino Casonato – con una crescita del fatturato del 21,7% su base annua, toccando i 90 milioni di ricavi dopo solo 16 anni dalla costituzione dell’azienda. Il target per il 2020 è raggiungere i 160 milioni di euro”. Un dato che ha avuto un immediato riscontro anche nei livelli occupazionali: le cento assunzioni previste in tre anni si sono concretizzate già nel solo 2017, tra lo stabilimento di Riese e quello pordenonese di Zoppola. I collaboratori di Steelco nel mondo sono attualmente più di 500, di cui 330 a Riese e 130 a Zoppola.

E il futuro si annuncia ancora più promettente. “Il Gruppo Mièle, nel quale ci siamo integrati nei mesi scorsi – rivela Ottorino Casonato – sta trasferendo in Italia parte della produzione del nostro settore, precedentemente realizzata in Germania e Austria. Come Steelco continueremo a crescere anche nel 2018, sia negli spazi produttivi e nella forza lavoro. L’integrazione con Mièle ci consente di espanderci nel mondo (esportiamo più del 90%) e di ottimizzare gli investimenti in ricerca e sviluppo, fondamentali per il nostro mercato”.

A Riese, infatti, il grande stabilimento inaugurato nel 2012 già richiede un ampliamento significativo delle superfici produttive, per il quale si sta procedendo in questi mesi. A marzo l’inaugurazione dei nuovi spazi. Altrettanto è in programma a Zoppola. E ben 60 sono le nuove assunzioni programmate per il 2018. “Cerchiamo diplomati e laureati, preferibilmente con formazione tecnica ed ingegneristica. Vogliamo creare opportunità nel territorio, con una produzione manifatturiera al 100% Made in Italy, e per la crescita del capitale umano e dei giovani, attraverso politiche di incentivazione e sviluppo carriera. Investiamo anche nella qualità dell’ambiente di lavoro e anche del tempo libero. Una palestra di 150 mq sarà presto messa a disposizione di tutti i nostri collaboratori all’interno dello stabilimento dove è anche attiva anche una scuola dove offriamo corsi di lingua gratuiti. Lo scorso anno li hanno frequentati 90 collaboratori”.