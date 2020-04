La trevigiana Storeden amplia il proprio raggio: ecco il nuovo accordo con Nexi

Storeden, azienda trevigiana leader in Italia per l’ecommerce in cloud, annuncia di aver siglato un importante accordo con Nexi, la PayTech italiana che opera nel mercato dei pagamenti digitali: da oggi i merchant che scelgono di utilizzare Storeden per creare il proprio e-store avranno a disposizione anche XPay, il gateway di pagamento targato Nexi, a tariffe ancora più convenienti. Gli esercenti che sceglieranno Storeden, quindi, disporranno a condizioni uniche di XPay, la soluzione di Nexi che garantisce un’esperienza di pagamento intuitiva, ottimizzata su tutti i canali, integrabile con il social commerce, adeguata ai protocolli 3D Secure 2.0 e dotata di un back-office semplice, completo e integrabile con i propri gestionali.

L’accordo va a completare l’offerta lanciata qualche giorno fa da Storeden che garantisce sessanta giorni di utilizzo gratuito della propria piattaforma per supportare i merchant in questo delicato momento di mercato. «Abbiamo deciso di aprire agli esercenti le porte del web, donando per due mesi l’utilizzo della nostra piattaforma con tutte le funzionalità – spiega Marco Orseoli, partner manager di Storeden - e di abilitare anche la sincronizzazione con Amazon e Blomming per permettere a chiunque lo voglia, gratuitamente e senza impegno, di proporre le proprie merci e i propri servizi online. Non verrà richiesta nemmeno una carta di credito, come in tanti fanno, e nessuno dei dati sarà salvato se gli imprenditori non continueranno dopo i due mesi. Abbiamo già attivato dei webinar di formazione, per informazioni abbiamo attivato una mail di emergenza, help@storeden.com».

«La partnership con Storeden facilita l’accesso all’ecommerce per i merchant italiani, soprattutto per i più piccoli che, in questo modo, avranno la possibilità di sfruttare l’enorme potenzialità di business offerta dall’ecommerce, un canale in grande crescita, come testimoniano i dati del Politecnico di Milano (+15% nel 2019)» commenta Dirk Pinamonti, Head of ecommerce di Nexi. «Inoltre, per Nexi, questo accordo segna uno step importante per la digitalizzazione dei pagamenti nel nostro Paese».