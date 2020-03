Caos supermercati, Irone (Filcams Cgil): «La sicurezza degli addetti è prioritaria»

"La sicurezza degli addetti alla grande distribuzione sia prioritaria per tutti, cittadini, forze dell’ordine e Istituzioni. Chiediamo che tutte le aziende del territorio si dotino dei dispositivi di protezione individuale per i propri dipendenti e impieghino del personale di sicurezza, al fine di rispettare e far rispettare le normative in vigore a contenimento della diffusione dell’epidemia da Covid-19”. Lo afferma Alberto Irone, segretario generale FILCAMS CGIL di Treviso, il giorno dopo i disordini registrati al supermercato Sole Market di Santa Bona nel capoluogo.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Spot Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

“Diversamente - continua il segretario generale Filcams di Treviso - si dovranno valutare altri strumenti per garantire la salute di chi lavora e chi ha necessità di rifornirsi. Come Sindacati abbiamo anche chiesto al Governo di chiudere gli esercizi commerciali la domenica. Non c'è ragione per tenerli aperti”. “I lavoratori e le lavoratrici della grande e piccola distribuzione alimentare - sottolinea Alberto Irone - con grande senso di responsabilità in questi giorni stanno svolgendo un compito sociale importantissimo e fondamentale. Come cittadini abbiamo il dovere di aiutarli e sostenerli" conclude il sindacalista trevigiano.