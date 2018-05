Caso Breda, la Fiom di Treviso ricorre in appello

SUSEGANA “Nel valutare l’opportunità di impugnare la sentenza del Tribuna di Treviso, la vittoria di Breda a Pordenone ci conferma che la direzione è quella giusta. Per tanto abbiamo già dato mandato ai legali di ricorrere in secondo grado di giudizio relativamente alla causa per condotta antisindacale promossa nei confronti di Electrolux”. A darne notizia Enrico Botter, segretario generale FIOM CGIL di Treviso, che sottolinea come la sentenza che vede nullo il licenziamento dello storico rappresentante di fabbrica “rafforzi la posizione della FIOM provinciale” che ricorrendo in appello mira a ribadire l’illegittimità del provvedimento assunto da Electrolux nei confronti di Breda. “Nel frattempo - conclude Botter - auspichiamo che il suo rientro effettivo in fabbrica avvenga quanto prima così da poter avviare la procedura di rinnovo della Rsu”.