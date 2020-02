Noi x Noi il welfare per il territorio dell'Altamarca trevigiana

Davanti ad una platea affollata si è tenuta nelle scorse settimane all’auditorium Prealpi di Tarzo la presentazione dei programmi di Welfare della Associazione di mutuo soccorso Noi per noi creata dalla Banca Prealpi San Biagio. Il presidente Flavio Salvador ha illustrato i numeri di un programma per la salute degli oltre 4300 soci che ha visto coinvolto tra screening e visite mediche oltre 2.500 pazienti nel corso del 2019 a testimonianza di una sensibilità molto forte legata alla prevenzione. La Cassa mutua istituita nel 2007 (https://www.noixnoi.net/) infatti sostiene economicamente non solo programmi di screening ma anche la diagnostica e le visite specialistiche.

Tra i partner di questa progettualità Centro di medicina, rete di strutture sanitarie private e convenzionate del Veneto, mettendo a disposizione degli iscritti della Noi per Noi un piano articolato che prevede da un lato incontri formativi ed informativi e dall’altro nove programmi di screening: screening ecografico addome (indagine fondamentale sullo stato generale di salute), screening melanoma (attenzione ai nevi che compaiono sulla pelle), screening angiologico (come scorre il sangue nelle nostre vene e arterie), screening ecografico mammario (<40) e screening mammografico (>40) per la diagnosi precoce del tumore al seno, ceck up generale completo (esami del sangue), screening malattie cardiovascolari (prevenzione del cuore), screening osteoporosi (salute delle ossa), screening orl (otorinoilaringoiatria) si parte da orecchio, naso e gola.

Il Welfare sanitario poggia le basi sulla considerazione che la popolazione è diventata sempre più longeva (in media ha superato gli 82 anni) e che ciascuno ha l’aspettativa di vivere più a lungo in salute. Questo richiede maggiore responsabilità e cura dei propri stili di vita ma anche responsabilità sociale da parte di Enti, Associazioni ed Organizzazioni come nel caso della Banca Prealpi San Biagio e della Associazione di mutuo soccorso Noi per noi. Gli incontri dedicati alla prevenzione ed aperti oltre ai soci alla popolazione nel 2020 si terranno presso l’auditorium Banca Prealpi San Biagio nelle seguenti date: mercoledì 18 marzo 2020, ore 20.30 dal titolo Quando l’occhio mente, dalla rinite allergica ai difetti visivi venerdì 16 ottobre 2020, ore 20.30 “I disturbi del sonno. Quanto incide lo stile di vita sul nostro dolce dormire".