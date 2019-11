Imprenditore dell’Anno, premiati Giancarlo e Alberto Zanatta

Si è tenuta giovedì sera la cerimonia di premiazione della XXIII edizione dei Premi EY L’Imprenditore dell’Anno. L’importante riconoscimento di Ernst & Young è riservato a imprenditori italiani: nove premi di categoria e un premio assoluto a figure che abbiano saputo creare valore, con spirito innovativo e visione strategica, contribuendo alla crescita dell'economia. Giancarlo e Alberto Zanatta, fondatore e Presidente di Tecnica Group, hanno ricevuto il Premio Fashion, Design & Luxury “per essere riusciti a costruire un gruppo riconosciuto a livello internazionale per i marchi di assoluta eccellenza simboli di qualità, innovazione, tecnologia e design italiano”.

Commenta il Presidente Zanatta: «Un duplice riconoscimento che in questo modo premia, da un lato, la continuità del nostro lavoro, dall’altro la lungimiranza e la voglia di osare che ci hanno consentito di rinnovarci e crescere dagli anni 60 ad oggi. Per questo è un premio che va rigorosamente condiviso con tutti i nostri collaboratori, presenti e passati, che ogni giorno traducono in realtà la nostra visione strategica».

Luca Pellizzoni, Partner EY, Responsabile italiano del Premio L’Imprenditore dell’Anno, ha dichiarato: «Attraverso il Premio EY L’Imprenditore dell’Anno da ventitré anni premiamo le eccellenze italiane. Le storie di questa edizione includono Family Business longeve e imprenditori di prima generazione che in poco più di un decennio hanno saputo conquistare una leadership internazionale. Sono storie che testimoniano come l’imprenditoria italiana sia rinomata a livello mondiale per l’eccellenza delle proprie aziende capaci, creative e all’avanguardia».

Ad assegnare i premi la Giuria, presieduta da Gianni Mion, Presidente di Edizione, e composta da Alberto Baban, Imprenditore; Paolo Boccardelli, Direttore di LUISS Business School; Guido Corbetta, Professore ordinario di Corporate Strategy presso l'Università Bocconi di Milano; Monica Mandelli, Managing Director in KKR & Co. a New York; Marco Nocivelli, Presidente e Amministratore Delegato Gruppo Epta; Cristina Scocchia, Amministratore Delegato di KIKO S.p.A.; Paolo Scudieri, Amministratore Delegato di Adler Plastic S.p.A. e Nunzio Tartaglia, Responsabile CDP Imprese.