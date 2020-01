Tecnica a "Ispo Winter", la più importante fiera dello sportsystem della neve

Tecnica Group non può mancare l’appuntamento con Ispo Winter, la più importante fiera dello Sportsystem, che raccoglie le novità che vedremo in pista nella stagione 2020-21. Un appuntamento che ha ormai un valore affettivo, non solo commerciale: quest’anno si festeggia infatti la cinquantesima edizione di ISPO Winter, ed è la cinquantesima partecipazione anche per il Gruppo Tecnica. Giancarlo Zanatta, fondatore del Gruppo, ha voluto ringraziare personalmente il CEO di Messe Munchen, Klaus Dittrich, omaggiandolo con una replica numerata de “Lo Sciatore”, l’opera in bronzo dello scultore Ettore Greco che campeggia nel quartier generale del Gruppo a Giavera, nel trevigiano. «Siamo presenti dalla prima edizione -ha commentato Zanatta- perché crediamo nel valore del contatto diretto con le persone. Anche oggi, in tempi di comunicazione digitale rapidissima, ISPO è un esempio di come integrare queste opportunità per favorire l’interazione tra le persone e lo sviluppo di nuovi business».

Ad Ispo sono presenti i diversi marchi del Gruppo, che portano le novità per la stagione 2020-21, sempre caratterizzate da innovazioni tecnologiche e orientamento al consumatore, per offrirgli esperienze uniche: NORDICA presenta ufficialmente il suo scarpone HF, Hands Free. Uno scarpone rear entry che riesce a conciliare le esigenze di semplicità di calzata con la tecnologia degli scarponi high performance. Un’innovazione che gli è valsa l’Ispo Winner Award. Il Carbonio è protagonista della novità più importante di TECNICA: T-Drive è un connettore in carbonio applicato nella parte posteriore dello scarpone, che migliora ulteriormente lo storico Mach1, incrementando controllo e precisione. BLIZZARD ha invece rivoluzionato la tradizionale anima in legno dello sci con una nuova costruzione, True Blend Technology, che crea diversi livelli di densità e un flex più bilanciato e preciso, per sciare in ogni condizione. Tecnica Group non è solo “sport invernali”: è presente in fiera anche LOWA, che nello Shoe Village presenta una collezione 20-21 sempre al top in termini di qualità, funzionalità e comfort.

Commenta il Presidente di Tecnica Group Alberto Zanatta: «Se il 2019 è stato un anno di celebrazioni, con i festeggiamenti per gli 80 anni di Nordica e i 50 di Moon Boot®, la prossima sarà una stagione di avvicinamento ai Mondiali di Sci Alpino a Cortina, evento in grado di dare grande risalto mediatico agli sport invernali, non solo in Italia. Lo slancio è già arrivato, grazie a un inizio di stagione innevato sia in Europa che negli Stati Uniti, che ha portato tanti nuovi praticanti sulle piste e un giusto entusiasmo tra gli operatori del settore. Da parte nostra, l’obiettivo è fornire materiali innovativi e di altissima qualità che rendano le giornate sugli sci sempre più entusiasmanti».