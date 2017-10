La tecnologia dell'azienda trevigiana Irinox per l'Autostrada del Brennero

TARZO Una tratta autostradale di oltre 300 km che attraversa ben quattro regioni italiane da Modena fino al Brennero, la necessità di presidi di massima sicurezza e di tecnologie di ultima generazione, unite a estetica, funzionalità e rispetto per l’ambiente circostante. La società Autostrada del Brennero Spa, conosciuta anche dagli automobilisti attraverso la sua sigla A22, ha quindi deciso di scegliere Irinox come il partner maggiormente affidabile per il proprio progetto di sicurezza all’interno delle gallerie presenti nella tratta in gestione. Una commessa che riguarda la realizzazione dei quadri elettrici per le colonnine SOS e di quelli per i presidi antincendio, presenti in 10 su 17 dei tunnel che si trovano lungo il percorso.

Un appalto complesso in quanto i quadri di comando e controllo nelle gallerie dell’Autostrada del Brennero sono incassati alla parete delle gallerie stesse e non nei classici vani a lato dei tunnel. Quindi la forma fuori standard, che comunque deve rispettare le stringenti normative europee di settore, ha fatto sì che Irinox progettasse un modello di quadro elettrico in acciaio fortemente innovativo e integrato con l’ambiente, conservandolo all’interno di appositi armadi stondati che seguono il raggio delle gallerie.

Un’abilità fortemente riconosciuta quella dell’azienda trevigiana, che da oltre 25 anni fa della massima personalizzazione il principale distinguo nel mercato di riferimento. Un mercato legato alla progettazione e alla realizzazione di carpenterie per quadri elettrici applicabili in diversi settori, quali farmaceutico, chimico, alimentare, navale e altri, tutti accumunati dalla necessità di avere prodotti altamente resistenti, atossici e igienici; una qualità garantita da una produzione 100% Made in Italy.