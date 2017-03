Tenuta Col Sandago: Wildbacher, un regalo esclusivo per la Festa del Papà

SUSEGANA In occasione della Festa del Papà, Tenuta Col Sandago ha ideato una speciale confezione per uno dei suoi vini più preziosi, il Wildbacher, per sorprendere con un regalo esclusivo ogni papà. Il Wildbacher ha una storia complessa e affascinante. Il nome prende origine da una regione situata nelle campagne di Deutsch-Landberg, in Austria, nella Stiria Occidentale, chiamata Schilchergegend, ossia “zona del vino brillante” e corrisponde al distretto dove era inizialmente coltivato, significa letteralmente “torrentello selvaggio, non imbrigliato”, una profezia per il suo carattere inquieto.

Un vino unico, che ha trovato il suo habitat ideale nelle terre del Prosecco e grazie al mix equilibrato tra il territorio, la scelta delle migliori uve, l’alta professionalità di agronomi ed enologi e l’utilizzo di sistemi di vinificazione all’avanguardia, è divenuto fiore all’occhiello di Tenuta Col Sandago. Di colore rosso intenso, fruttato al naso con riconoscibili sentori di more e frutti di bosco, il Wildbacher di Tenuta Col Sandago ha una produzione limitata di 4mila bottiglie. Solo in occasione della Festa del Papà è possibile acquistare il Wildbacher Tenuta Col Sandago nello shop online: shop.hausbrandt.com, con elegante astuccio regalo e il biglietto personalizzabile incluso nel prezzo.