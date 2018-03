La start up Travel Appeal cresce nel Nord Europa e apre una nuova sede ad Amsterdam

RONCADE Continua il processo di internazionalizzazione di Travel Appeal, che ora si apre al mercato Nord europeo del travel inaugurando una nuova sede ad Amsterdam e siglando un’importante partnership con Retail Result, società di consulenza olandese che supporta le decisioni di business di catene retail e attività indipendenti, ma anche destinazioni turistiche, città e regioni.

Grazie a questo accordo Retail Result diventa venditore esclusivo della soluzione Destinations di Travel Appeal: si tratta di uno strumento di intelligenza artificiale in grado di raccogliere in tempo reale i dati online del settore travel, interpretarli e trasformarli in strategie di business e consigli utili per migliorare il proprio posizionamento sul mercato e la propria reputazione online. Retail Result venderà Destinations a Comuni, Regioni e destinazioni turistiche di 19 Paesi Europei: Paesi Bassi, Belgio, Lussemburgo, Francia, Germania, Norvegia, Svezia, Danimarca, Finlandia, Estonia, Lituania, Lettonia, Polonia, Austria, Svizzera, Spagna, Portogallo, Regno Unito e Irlanda. La partnership si accompagna all’apertura di una nuova sede ad Amsterdam di Travel Appeal, che va ad aggiungersi alle due di Firenze e Roncade, quest’ultima all’interno del campus di H-Farm. In programma entro l’anno anche l’apertura di un nuovo ufficio a Londra.

Travel Appeal segna così un passo decisivo nel processo di internazionalizzazione da poco avviato e che ora, grazie all’importante network di Retail Result, potrà vantare una presenza sempre più capillare in Europa. Secondo l’ultima ricerca di Eurostat sul turismo europeo, il 2017 è stato un anno d’oro per tutte le destinazioni: tutti i Paesi hanno registrato numeri di segno positivo. Sono infatti 3,2 miliardi le notti trascorse nelle strutture turistiche, in crescita del 5,1% rispetto al 2016. Retail Result è stata fondata nel 1996 da Hans va Goor e Martijn Witteveen. Società orientata alle vendite, ha sede ad Amsterdam e opera in tutta Europa attraverso la sua attività di consulenza rivolta a catene retail ma anche destinazioni turistiche, grazie alla sua esperienza nel mercato dell’Hospitality.