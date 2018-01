Dote in Movimento, il bando scade il 31 gennaio

TREVISO Ultime due settimane per partecipare a Dote in Movimento, il progetto è nato dalla consapevolezza che promuovere lo sport è un impegno sociale: il bando scade il 31 gennaio 2018. Assosport (Associazione Nazionale tra i Produttori di Articoli Sportivi) ha deciso di avviare nel 2012 questa iniziativa per sostenere le famiglie con basso reddito e permettere ai bambini tra i 6 e gli 11 anni di praticare a una disciplina sportiva. Al suo fianco la Regione del Veneto che ha creduto nell’iniziativa, diventando regione Pilota per il progetto, e il CONI. “Lo sport – dichiara Luca Businaro, Presidente di Assosport - rappresenta oggi un importante strumento per l’educazione e l’integrazione sociale oltre per il benessere psico-fisico. Dare l’opportunità a tutti i bambini di fare un’attività sportiva significa investire nel loro futuro: combattere la sedentarietà deve diventare una priorità sociale. Noi puntiamo a crescere gli sportivi di domani: non solo campioni, ma prima di tutto persone sane, appassionate e consapevoli del valore dello sport”.

"Le famiglie a basso reddito potranno usufruire di un bonus per iscrivere i loro figli ad una delle oltre 400 società sportive aderenti al Coni che sono partner del progetto - dichiara l’assessore regionale Elena Donazzan -. Grazie alla collaborazione con Assosport, che ha selezionato le società sportive e si fa carico degli oneri organizzativi, e all'Ufficio scolastico regionale, che si fa carico degli aspetti amministrativi, riusciremo a rendere lo sport una pratica più accessibile per molti bambini, favorendone la frequenza in orario extrascolastico". "Praticare uno sport è un diritto, una straordinaria occasione educativa, e valoriale e di integrazione sociale - ricorda Elena Donazzan, che nel calendario scolastico regionale ha introdotto anche la novità delle 'Giornate dello sport' - oltre che un investimento per il benessere e la salute delle nuove generazioni. Una recente indagine del ministero della Salute (Okkio alla salute, 2016) ha evidenziato che solo un terzo dei bambini pratica regolarmente una attività sportiva e solo 1 su 4 va regolarmente a scuola a piedi o in bicicletta o svolge giochi di movimento all'aria aperta".

A disposizione 500 buoni sport (di 150 euro l’uno) che permetteranno ai vincitori di praticare attività sportiva gratuitamente presso una delle 430 società sportive in Veneto che hanno aderito al progetto. Tutte le famiglie residenti in Veneto possono partecipare al bando: maggiori informazioni su tempistiche e modalità si possono trovare sul sito dedicato www.doteinmovimento.com. A sostenere il progetto oltre a Regione del Veneto e CONI: Calzaturificio Dal Bello, Calzaturificio Scarpa, F.lli Campagnolo, Lotto, Macron, Manifattura Mario Colombo-Colmar, Novation Tech, Podartis, Quibos, Tecnica Group, Windtex Vagotex e gli sponsor Alì Supermercati, Banca Generali e Sgambaro.