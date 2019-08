Benetton sbarca a "Printemps", il tempio parigino della moda

Dopo la collaborazione con il partner londinese Selfridges, storico indirizzo dello shopping internazionale, anche il tempio della moda parigina, Printemps, sceglie le collezioni United Colors of Benetton. Al terzo piano del department store situato nel cuore di Parigi, in Boulevard Haussmann, Benetton Group ha inaugurato il nuovo spazio United Colors of Benetton, interamente dedicato alla donna. Il corner all’interno della prestigiosa location ospiterà i capi della collezione Autunno-Inverno 2019/2020 firmata da Jean-Charles de Castelbajac, direttore artistico del marchio da ottobre 2018. Una celebrazione del DNA del brand in cui l’energia del colore, la maglieria italiana, la fantasia dei dettagli e lo spirito chic-sportivo si mescolano per dare vita a un universo pop e contemporaneo.

Lo spazio Benetton all’interno di Printemps, che copre una superficie di 200 metri quadrati, si divide in due aree: una è dedicata alle collezioni premium, l’altra ospita i prodotti in maglieria che danno vita a un grande teatro del colore. Le due aree sono collegate tramite fili di colore che richiamano il “punto maglia” distintivo del logo United Colors of Benetton, posizionato all’entrata dell’area Benetton. I prolungamenti di filo colorato si irradiano nello spazio, prendendo varie forme e direzioni: da barre appendiabiti per esporre la collezione diventano percorsi multicolore che conducono ai capi Benetton esposti nel “Color Theatre”, dove si celebra l’iconica linea dei prodotti in maglia. Lo spazio è stato progettato per creare un’esperienza unica e coinvolgente: intorno al “Color Theatre” si sviluppano infatti aree relax circolari per permettere ai clienti di ammirare la collezione maglieria e godere di uno spazio innovativo e originale.

L’ingresso di United Colors of Benetton nel mondo dei department store segna un passo strategico per il riposizionamento del brand, in particolare in grandi città, come Parigi e Londra, poli della moda globale che dettano la rotta delle tendenze e sono crocevia per i mercati internazionali. Oggi Benetton conta una presenza commerciale all’interno dei più prestigiosi mall internazionali: Selfridges a Londra, Arnotts a Dublino, De Bijenkorf in Olanda e Printemps a Parigi dove, oltre al segmento donna, il 25 agosto ha aperto uno spazio pop up dedicato all’uomo e, successivamente, un corner stabile dalla Primavera Estate 2020. Grazie all’inconfondibile stile Benetton, lo shopping nei department store diventerà così un'esperienza unica a cui consumatori e trend-setter guarderanno come fonte di ispirazione per trovare nuove proposte esclusive.