Aziende trevigiane pronte per approdare in Borsa, caccia ai capitali

TREVISO Il Veneto è ad un tornante decisivo per la crescita delle proprie aziende. Diverse indagini hanno messo in luce la presenza di decine di aziende con i numeri in regola per presentarsi in borsa. Sull’altro versante, quello dei capitali, la raccolta di liquidità si muove e accelera con sicurezza anche per l’efficacia del nuovo strumento, i Piani individuali risparmio (Pir). Per legge, poi, i Pir devono destinare una percentuale della raccolta ad investimenti nelle Pmi.

La domanda e l’offerta di capitali sono quindi vivaci e motivate. Ciò che manca è la piattaforma dell’incrocio reciproco, ed è molto probabilmente questa la ragione del convegno organizzato nel pomeriggio di giovedì, la costruzione di un possibile punto d’incontro sul territorio. Il convegno ad ingresso libero è in agenda giovedì 15 febbraio alle ore 15:00 presso l’Aula Magna dell’Università degli Studi di Padova e Treviso Riviera Garibaldi, 13 , organizzato dalla Cattedra di Diritto costituzionale dell’Economia in collaborazione con l’Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili di Treviso. Il tema indica con chiarezza il momento fortunato: “Pmi, in Borsa per crescere - Trasformare in realtà un’opportunità, la quotazione all’AIM e i PIR”.

L’occasione è ghiotta per l’incontro tra professionisti, imprenditori e operatori. Al tavolo s’incontreranno infatti gli attori del percorso verso la quotazione e dell’investimento nelle aziende. Dopo i saluti di Davide Moro presidente dell’Ordine e del prof. Luca Antonini, professore ordinario in Diritto costituzionale all’Università degli studi di Padova, i lavori saranno aperti dalla relazione del moderatore, il professor Maurizio Dallocchio, ordinario di Finanza aziendale all’Università Bocconi.

Seguiranno gli interventi degli esperti nelle diverse funzioni che concorrono al collocamento in borsa di una Pmi. Si inizia con Luca Tavano responsabile Sviluppo alla Borsa italiana, poi prenderanno la parola Alberto Franceschini Weiss di Ambromobiliare, Manfredi Vianini Tolomei di Studio Chiomenti, Luca Di Liddo di CFO SIM, Luigi Pompanin Dimai dell’omonimo studio di Treviso. La rosa degli esperti per il collocamento a questo punto è completa. Interverranno quindi Francesco De Bettin di DBA Group per portare la testimonianza di chi all’AIM si è da poco quotato e Vittorio Gaudio di Banca Mediolanum protagonista nella raccolta dei Pir. La partecipazione è gratuita. La registrazione dalle ore 14:45.