Con C&G capital il futuro della finanza arriva a Treviso

Venerdì 21 giugno 2019 C&G Capital presenta “Credito dal Futuro”, l’evento dedicato ad imprenditori e professionisti che svelerà gli strumenti innovativi di accesso al credito. La conferenza si terrà nella splendida cornice di Villa Fiorita a Monastier di Treviso a partire dalle ore 14.00: oltre a contenuti e strategie estremamente importanti ed essenziali per sopravvivere nel mondo della finanza, riserverà ai partecipanti effetti speciali che li caleranno in un’atmosfera al 100% cinematografica. Perché “Credito dal Futuro”? Stanca del tradizionale modus operandi finanziario, C&G Capital ha voluto viaggiare nel tempo per sapere quale sarebbe stata la situazione dell'imprenditoria italiana da qui a 10 anni. Così, insieme a Marty e Doc sono saliti sulla Delorean ed hanno viaggiato alla volta del 2029 per scoprire.. Il futuro. Senza alterare il continuum spazio temporale sono tornati nel 2019 portando con loro un vero e proprio tesoro: gli strumenti innovativi che consentiranno agli imprenditori di accedere in modo alternativo al credito. Per condividere questo tesoro hanno organizzato un evento futuristico: "Credito dal Futuro" nel quale verranno svelati: 👉 quali sono gli ultimi regolamenti europei sempre più stringenti nei rapporti banche/imprese che rischiano di rallentare il progetto imprenditoriale. 👉 quali sono le soluzioni più innovative e concrete per accedere al credito grazie alla finanza alternativa che mostreranno quali sono le strategie più rapide e sicure per accedere al credito finalizzato allo sviluppo di progetti imprenditoriali e come potervi beneficiare; 👉 le informazioni specifiche che servono per accedere al mondo della finanza alternativa per il settore della piccola e media impresa italiana così da permettere agli imprenditori di avvalersi fin da subito degli strumenti idonei per gli tuoi obiettivi imprenditoriali. L’evento è riservato a titolari, amministratori, direttori finanziari di PMI che vogliano cambiare le sorti della propria azienda e realizzare i propri progetti imprenditoriali nel modo più rapido e sicuro. Per partecipare è necessario iscriversi sul sito 👉 https://www.creditodalfuturo.com/. Vi aspettiamo a bordo della macchina del tempo. Il 21 giugno la storia della finanza cambierà. L’evento è gratuito.

