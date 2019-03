Casartigiani Treviso premia i pensionati

Casartigiani premia i suoi pensionati. Domenica ad Arcade l’associazione ha riunito nel pranzo annuale gli artigiani che dopo anni di lavoro sono andati in pensione. A fare gli onori di casa il sindaco di Arcade Domenico Presti. Il presidente regionale di Casartigiani Franco Storer, il presidente provinciale Piergiovanni Maschietto, il presidente dei pensionati Walter Alessandrini e il consiglio direttivo della categoria hanno premiato cinque pensionati, da tempo iscritti all’associazione. Lorenzo Favaro, Angelina Piovesana, Remo Gamma, Umberto Mascellani e Milena D’Agostini sono stati ringraziati per il servizio prestato e per avere contribuito con la loro operosità a rendere ricco e florido il nostro paese.