CIA Treviso riconferma il presidente Giuseppe Facchin

CORNUDA Giuseppe Facchin, presidente uscente di CIA Treviso, è stato riconfermato e guiderà la Confederazione Italiana Agricoltori di Treviso per i prossimi quattro anni. Rieletto anche il vicepresidente Gianluca Sartor. Le riconferme sono avvenute nel corso della VII assemblea elettiva provinciale “Innovare per un futuro sostenibile”, che si è svolta venerdì 12 gennaio nell’Auditorium Tipoteca di Cornuda. Un impegno rinnovato che Facchin, imprenditore agricolo nel settore vitivinicolo di San Polo di Piave, porterà avanti nel segno della continuità del primo mandato.

“Con questa riconferma - spiega il presidente CIA Treviso appena rieletto Giuseppe Facchin - sento di aver raccolto il frutti del primo mandato: fiducia, consenso e risultati. Abbiamo presidiato le principali tematiche della politica agricola; abbiamo contribuito all’abolizione dell’IMU in agricoltura; siamo presenti nel Consiglio della Camera di Commercio e nel Consiglio di Amministrazione del Consorzio del Prosecco Doc. Partecipazioni che considero grandi opportunità, in primis per la possibilità di coinvolgimento nelle decisioni importanti per il settore. Non è mai venuta meno da parte della nostra Confederazione di Treviso, che assomiglia molto ad una famiglia, l’aiuto e il sostegno soprattutto nei momenti di grande criticità che il comparto talvolta attraversa. Per i prossimi quattro anni il percorso è già tracciato. Continueremo nell’impegno dell’innovazione culturale di un settore che ha bisogno di modificarsi verso la sostenibilità, sempre a fianco degli oltre 8 mila soci, Cia Treviso continuerà a crescere e ad allargare la base associativa”.