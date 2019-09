«Fisco più leggero, meno burocrazia, accesso al credito: le priorità del Paese»

«Ogni soluzione alla crisi di governo deve tenere conto esclusivamente dell’interesse nazionale». È quanto dichiara il presidente provinciale di CNA Treviso, Alfonso Lorenzetto, esprimendo preoccupazione sulle prospettive dell’economia del Paese. «È necessario uscire da questa stasi il più presto possibile – continua il presidente della CNA –. L’instabilità internazionale può far diventare la nostra situazione economica, già difficile e in preda alla stagnazione, pericolosissima. Le imprese, soprattutto artigiane e piccole, non possono permettersi ulteriori ritardi. Né l’Italia può permettersi ancora situazioni di forte contrapposizione che bloccano il Paese. Lanciamo un appello al senso di responsabilità delle forze politiche nel pieno rispetto delle istituzioni e con la massima fiducia nel presidente Mattarella e nella sua saggezza».

Il presidente Lorenzetto sottolinea inoltre che le imprese sono il motore della crescita e «devono tornare al centro della politica economica, soprattutto le aziende artigiane, micro e piccole». Le priorità sono pertanto «riduzione delle tasse, semplificazione della burocrazia, conferma dei bonus sulle ristrutturazioni edilizie, incentivare la digitalizzazione e l’internazionalizzazione delle Pmi e naturalmente aiuti per l’accesso al credito».

«Sulle piccole imprese grava una pressione fiscale complessiva pari al 61,2% del reddito prodotto. È un livello inaccettabile -conclude Lorenzetto- la strada di un fisco più leggero per famiglie e imprese deve rappresentare una priorità, già a partire dalla prossima legge di Bilancio. Con il taglio del cuneo fiscale, in particolare, i lavoratori potranno avere una busta paga più pesante».