Quota 100: mi conviene? Iniziativa gratuita in CNA

“Quota 100: mi conviene?” È il titolo della serata informativa gratuita, organizzata da CNA Treviso nell’ambito del progetto con la Camera di Commercio di Treviso-Belluno “Connessi al cambiamento 2019”, che si terrà venerdì 15 febbraio alle ore 20.30 presso la sede provinciale dell’associazione di categoria in viale della Repubblica 154.

Sarà l’occasione per affrontare argomenti di stretta attualità che riguardano la vita di migliaia di persone anche in provincia di Treviso: la nuova riforma pensionistica con la possibilità di andare in pensione con 62 anni di età e 38 di contributi, il reddito di cittadinanza e la pensione di cittadinanza. Si vedrà inoltre come cambiano gli istituti della Riforma Fornero: la “pensione anticipata”, l’“opzione donna”, l’“ape sociale”, i "lavoratori precoci” e i “lavori usuranti", etc. Relatrice della serata sarà Iris Ortis, direttrice del Patronato Epasa-Itaco di CNA. Porterà i suoi saluti il presidente provinciale di CNA Alfonso Lorenzetto. Ingresso libero e gratuito, adesione obbligatoria (0422.3155).