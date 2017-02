Michele Zavarise è il nuovo portavoce di CNA Informatici

TREVISO Il nuovo portavoce di CNA Informatici è Michele Zavarise, classe 1965, titolare della Digisystem snc di Crocetta del Montello, azienda che da 22 anni si occupa di soluzioni informatiche, con particolare expertise in ambito museale. Il congresso del mestiere, che mercoledì sera ha aperto la stagione congressuale di CNA territoriale di Treviso, ha affidato a lui, persona esperta di dinamiche associative già impegnato nel direttivo della CNA di Asolo e proveniente dall’ex Unione Comunicazione e ITC, la guida di un comparto che, in provincia di Treviso, conta centinaia di ditte (l’Italia è il terzo Paese in Unione Europea per numero di ditte innovative sia nei settori del manifatturiero ad alta tecnologia sia nei settori dei servizi ad alto contenuto di conoscenze; queste attività sono garantite quasi esclusivamente dalle microimprese che sono oltre il 90% del totale nei settori ITC!).

«Il nostro settore è ricco di aziende vivaci, eccellenti, innovative che scontano però la grande difficoltà a condividere e a mettersi in rete – afferma Michele Zavarise -. In epoca di sharing economy, sapere lavorare in rete è essenziale, funzionale alla competitività della propria azienda e alla qualità del servizio che si offre al cliente. Ci sono bandi europei a cui le nostre imprese non possono partecipare perché troppo piccole, troppo sole. Il mio obiettivo sarà attivare la base associativa, allargarla e metterla in rete per fare quello che un’associazione di categoria deve fare: creare opportunità tra gli imprenditori, sostenere la loro crescita, sostenere la crescita del nostro territorio.»

Altri due punti programmatici importanti dell’attività del mestiere saranno il coinvolgimento degli altri mestieri in modo da “contaminarli” di cultura digitale e la collaborazione con le scuole attraverso i laboratori territoriali del progetto sull’alternanza scuola-lavoro per favorire l’occupabilità. Michele Zavarise sarà affiancato da un gruppo di lavoro di una decina di titolari di imprese e professionisti, scelti tra le migliori ditte associate a CNA.

La campagna congressuale continuerà con il congresso di CNA Fotografi, CNA Acconciatori, CNA Elettricisti e CNA Termoidraulici. I congressi dei mestieri – 18 quelli istituiti – si concluderà a fine marzo. A fine maggio, invece, si concluderà la stagione congressuale che rinnoverà le articolazioni mandamentali e territoriale della CNA.