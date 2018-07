Gli imprenditori trevigiani alla scoperta della Colombia

TREVISO Martedì 10 luglio Confartigianato Imprese Marca Trevigiana ospiterà il seminario dedicato alle opportunità di mercato offerte dalla COLOMBIA. Interverranno Mattia Carlin, Console Onorario della Colombia a Venezia e Responsabile delle politiche energetiche e innovazione della Federazione nazionale dei Consoli FENCO e Pascual Martínez Munarriz, rappresentante di Procolombia in Italia. Gli illustri ospiti forniranno un quadro dettagliato e aggiornato del contesto socio-economico del Paese unitamente alle prospettive di crescita, alle opportunità commerciali e d’investimento, con particolare attenzione agli incentivi fiscali e agli aiuti statali per le imprese italiane. L'appuntamento è fissato per le ore 18.00 presso la sede dell'Associazione, piazza delle Istituzioni 34/a - Treviso.

La COLOMBIA è la terza economia latino-americana e il terzo Paese in termini di popolazione dopo Brasile e Messico. Con un tasso di crescita medio annuo del 3,1%, si presenta come un mercato in espansione, grazie anche alla raggiunta stabilità politica ed economica e alla ormai consolidata fiducia di imprenditori e investitori. Il 25 maggio scorso il Paese è stato ammesso tra i membri dell’Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico (OCSE).