Autonomia finanziaria dei Comuni: ci sono prospettive? Domani convegno a Treviso

“Autonomia finanziaria dei Comuni: ci sono prospettive?”: è il titolo del convegno, promosso dall’Associazione Comuni della Marca Trevigiana, domani venerdì 26 ottobre, con inizio alle 14.30, a Treviso presso l’Aula Magna Universitaria di Palazzo San Leonardo in Riviera Garibaldi 13/E. Dopo la riforma sul federalismo fiscale (legge 5 maggio 2009, n. 42) è intervenuta la crisi economica e una serie di interventi normativi di tendenza neo-centralista che hanno bloccato il processo di riforma federalista. Ora ci sono nuove richieste di riprendere il processo per dare maggiore rispetto e valorizzazione alle autonomie locali con pronunciamenti sul piano giurisprudenziale da parte della Corte Costituzionale e del Consiglio di Stato che dimostrano una diversa sensibilità su questi temi.

Un ventaglio di esperti di primo’ordine si confronterà su quali prospettive reali ci sono per la realizzazione nel nostro Paese dell’autonomia comunale, in rispetto del dettato costituzionale (art. 5). Il convegno si articola in due momenti. Nella prima, dalle 14.30 alle 17.00, dopo i saluti dei rappresentanti istituzionali, si confronteranno gli esperti portando argomenti e valutazioni sul tema dell’iniziativa. Seguirà alle 17.15 la tavola rotonda tra i sindaci trevigiani Marzio Favero, sindaco di Montebelluna, Pieranna Zottarelli, sindaco di Roncade, Fabio Chies, sindaco di Conegliano, Roberto Bet, sindaco di Codognè, Silvano Piazza, vicesindaco di Silea.

PROGRAMMA

Ore 14.30

Apertura dei lavori:

Presidente dell’Associazione Comuni della Marca Trevigiana Avv. Mariarosa Barazza

Saluti:

Presidente della Provincia di Treviso Stefano Marcon

Sindaco del Comune di Treviso Mario Conte

Prefetto di Treviso Dott.ssa Maria Rosaria Laganà

Relazioni:

Ore 15.00 – La recente giurisprudenza della Corte Costituzionale sugli avanzi di amministrazione dei Comuni

Dott. Aldo Carosi

Ore 15.30 – Le sorti del federalismo fiscale Prof. Franco Gallo

Ore 16.00 – Il contenzioso avviato dai Comuni trevigiani Avv. Giacomo Quarneti

Ore 16.30 – La Corte dei Conti e la finanza locale Dott. Angelo Buscema

Moderatore: Prof. Luca Antonini

Ore 17.00 – Pausa

Ore 17.15 – Tavola rotonda

Marzio Favero – Sindaco di Montebelluna

Pieranna Zottarelli – Sindaco di Roncade

Fabio Chies – Sindaco di Conegliano

Roberto Bet – Sindaco di Codognè

Silvano Piazza – Vicesindaco di Silea