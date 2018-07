Valerio Nadal confermato presidente di Condifesa Treviso

TREVISO Al motto di “squadra che vince non si cambia” si è svolta l’assemblea del Condifesa Treviso, il Consorzio di difesa dalle avversità. Nel corso dell’assemblea sono state rinnovate le cariche per il triennio 2018-2020, in pratica una sostanziale conferma della governance. Il Consiglio di Amministrazione neo eletto conferma presidente Valerio Nadal (viticoltore ed enologo di Santa Lucia di Piave) e suo vice Domenico Marcolin (frutticoltore) di Montebelluna. Soddisfazione è stata espressa dal riconfermato presidente Nadal: “Il lavoro che ci aspetta è impegnativo e ringrazio tutti per la stima dimostrata. Il nostro impegno proseguirà nella strada già intrapresa. Il Condifesa continuerà ad essere una realtà viva nel territorio e attenta alle esigenze del mondo dell’agricoltura”.