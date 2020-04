Confapi Treviso, continuano i webinar a servizio delle imprese

Confapi Treviso e Apindustria Venezia, le Associazioni delle Piccole e Medie Imprese della Provincia di Treviso e della Città Metropolitana di Venezia, hanno coordinato l’ideazione di un nuovo programma di incontri in-formativi gratuiti pensato per rimanere vicini alle aziende associate. «L’iniziativa -spiega la presidente Federica Polloni- ha un duplice scopo: da un lato mettere in campo le competenze tecniche e le professionalità di cui la struttura associativa dispone, per far sentire la nostra presenza e sostegno nel tempo dell’emergenza; dall’altro continuare a dare voce e spazio alle imprese del nostro territorio che in un momento complesso e di grande incertezza rappresentano un patrimonio che, solo se protetto e aiutato, potrà affrontare la ripartenza». Da un lato quindi lo scopo è quello di essere facilitatori del recepimento delle disposizioni ministeriali spiegando modalità e procedure per accedere ai principali strumenti di supporto, agevolazione e contenimento del contagio da virus COVID19. Dall’altro quello di coinvolgere le aziende associate nel creare momenti di incontro online su temi dell’agroalimentare che vedrà tra i prodotti presentati alcune tra le eccellenze della Provincia. «In questo momento pre-Pasquale abbiamo scelto tra le aziende associate del settore agroalimentare -sottolinea Alessia Rossi, membro di Giunta di Apindustria Venezia- ognuna di loro nota per una particolare attenzione a temi di territorialità, sostenibilità e ricercatezza: Ecor Natura Sì, Ferrowine e Salumificio Da Pian».

I vari appuntamenti online, di cui riportiamo qui in seguito i programmi dettagliati, continueranno a tenersi sulla piattaforma Zoom. I temi tecnici sul programma dal titolo “TECNICI vs COVID19”, tutti i giorni da martedì 7 a giovedì 9 aprile, a partire dalle ore 18.00, sono Vendita On-line: partire con il piede giusto con Matteo Traversari, consulente e titolare di Traversari Digital Strategies e Riccardo Florian, Budget previsionale: come prevedere e intervenire sui flussi di cassa a cura di Luca Alberghina, Partner di Modula Srl società di consulenza direzionale, Strumenti finanziari e bancari per la PMI a cura di Giambattista Duso, Senior Advisor esperto di finanza membro del progetto E-sperienza. I temi del programma sull’agroalimentare dal titolo “CIBI IN CONNESSIONE”, tutti i giorni da mercoledì 8 a venerdì 10 aprile, a partire dalle ore 11.00, sono Il menu di Pasqua? Salutare e sostenibile con Massimo Malanzucco, Chef & Food Consultant, Mario Acampa, attore autore e conduttore di Rai Gulp, Ilaria Marini, referente marketing Ecor Natura Sì, Sua Maestà la Porchetta a cura di Maura Da Pian, titolare di Salumificio Da Pian, e Chiara Canzonieri di #Uovosodoconsale, L’abbinamento perfetto a cura di Ferrowine.

La presidente Polloni ricorda: «I primi incontri della scorsa settimana hanno dettagliato sugli ammortizzatori sociali a sostegno alle PMI, di Protocollo Sicurezza nei luoghi di lavoro, di impatti economici e scenari globali, di gestione dei pagamenti e dei termini contrattuali con i fornitori. La partecipazione è stata elevata con un’affluenza media di 90 partecipanti ad incontro. Questo è sintomo che le disposizioni ministeriali devono essere analizzate e riportate ad un piano di usabilità per la compagine imprenditoriale; le aziende necessitano di dialogo, confronto e strumenti per affrontare non solo le conseguenze immediate ma anche future dell’emergenza Coronavirus e non farsi sopraffare dal prezzo enorme che già oggi stanno pagando. Attualmente - sottolinea Polloni – tra le maggiori difficoltà le aziende ci riportano la mancanza di liquidità, condizione che potrà solo aggravarsi qualora si innestino meccanismi di mancato pagamento. Affinché sia garantita la tenuta del sistema è indispensabile il supporto degli Istituti Bancari, nel frattempo è più che mai necessario che le imprese operino con responsabilità e rispetto verso i propri fornitori e collaboratori».

Confapi Treviso, nel frattempo, sta continuando a supportare da vicino le PMI con l’ausilio della struttura di Apindustria Servizi, per quanto riguarda soprattutto le pratiche per la Cassa integrazione in deroga, strumento indispensabile di tenuta economica e sociale. La struttura, infatti, ha solo ridotto la propria attività ma non si è mai fermata. Per far ciò ha intrapreso la strada dello smart working, dotando il personale della strumentazione necessaria per proseguire il lavoro da casa, come indicato dai provvedimenti governativi straordinari. In conclusione, la presidente Polloni: «Stiamo affrontando una situazione di emergenza sanitaria unica e dolorosa; sono state messe in campo azioni coraggiose e CORAGGIO è ciò che oggi dobbiamo riuscire ad infondere all’interno dell’associazione; continuare, sempre, ad essere al fianco dei nostri imprenditori, delle nostre aziende, seppure in maniera “diversa”, in prima linea con loro e come loro».