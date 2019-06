La festa del socio per i 70 anni di Confartigianato Imprese Treviso

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di TrevisoToday

In un clima di amicizia e condivisione, sabato sera 15 giugno Confartigianato Imprese Treviso ha chiuso le celebrazioni per il 70esimo di fondazione del Mandamento con la Festa del Socio, che si è tenuta a Casa Vian-Osteria alla Sicilia di Dosson di Casier. All'evento, riservato a imprenditori artigiani e alle loro famiglie, hanno partecipato oltre 150 persone. Dopo la cena, c'è stato un bel momento di allegria con lo spettacolo di cabaret di Davide Stefanato. Il presidente mandamentale Ennio Piovesan ha dato il benvenuto agli ospiti insieme al presidente provinciale Vendemiano Sartor, ricordando: “La Festa del Socio conclude il ciclo dei festeggiamenti per i 70 anni di attività del nostro Mandamento, celebrazioni iniziate il 7 febbraio scorso con l'inaugurazione dell'innovativo Centro Elaborazione Dati nella nostra sede di via Zalivani a Fiera e culminate il 10 febbraio in Teatro Comunale a Treviso con la presenza di oltre 500 persone, tra artigiani e autorità. Sono stati per noi momenti molto significativi, per sentirci parte di un sistema associativo più grande, in grado di difendere e rappresentare bene le esigenze e le necessità della piccola e medio impresa, a livello provinciale, regionale, nazionale, europeo”. Alla Festa del Socio, oltre ad una nutrita rappresentanza di artigiani e ai dirigenti del Mandamento, c'erano il vicepresidente vicario di Confartigianato Imprese Treviso Fabio Battistella e il segretario Carlo Ceriana, il presidente provinciale e il segretario di Confartigianato Marca Trevigiana Vendemiano Sartor con Valeria Maggiolo, il presidente e il direttore dell'ente Confartigianato Marca Trevigiana Formazione Flavio Guerretta e Fabio Borsato, insieme ai rappresentanti degli altri Mandamenti Confartigianato della provincia di Treviso. Per CentroMarca Banca Credito Cooperativo di Treviso e Venezia, partner unico del 70esimo associativo, è intervenuto il vicepresidente Elio Tronchin, il quale ha ridadito l'attenzione e la vicinanza della banca alle imprese del territorio.

